اجتمع قادة أقوى ثلاث دول في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم (الخميس) في قمة تاريخية بمدينة شينزن الصينية. ويُعدّ هذا اجتماعًا استثنائيًا للقادة الثلاثة، الذين سيجتمعون تحت طاولة واحدة بهدف معلن هو تعزيز السلام والاستقرار في العالم.

في مستهل القمة، تطرق الرئيس الأمريكي إلى قضية السلاح النووي الإيراني، وقال لشي وبوتين:"بمجرد امتلاكك سلاحًا نوويًا، يصعب التخلي عنه. من الضروري أن نتعاون لمواجهة خطر انتشار الأسلحة النووية في دول أخرى حول العالم، وهذا ما نفعله في إيران". كما تطرق ترامب إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قائلًا: "أعتقد أن الأمور تتقدم. أعتقد أن بوتين، وآمل أن يكون الطرف الآخر أيضًا، يرغب في رؤية الحرب في أوكرانيا تنتهي".

قبل القمة الثلاثية، عقد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ اجتماعًا ثنائيًا، ناقشا خلاله إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتعزيز الصفقات الزراعية بين الولايات المتحدة والصين، فضلًا عن قضية البرنامج النووي الإيراني. وقال ترامب: «لدى البلدين مصلحة في ضمان تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز والتأكد من عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا. كلانا يشعر بقوة بأهمية ذلك». كما صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة والصين ترغبان في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وخلال حديثه، تطرق ترامب أيضًا إلى التهديدات الإيرانية، زاعمًا أن هناك مؤشرات على أن إيران تدرس استخدام الغازات والأسلحة البيولوجية، بعدما قطعت الولايات المتحدة الطريق أمامها للحصول على سلاح نووي. وقال: «هذا ليس أمرًا جيدًا، وسنرى ما سيحدث». وفي الوقت نفسه، أوضح أن الاتصالات بين واشنطن وطهران مستمرة، وأن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق. وفي مقابلة أجراها في وقت سابق مع شبكة «فوكس نيوز»، قال إنه يسعى إلى التوصل إلى اتفاق طويل الأمد يظل ساريًا حتى بعد تغير الإدارة في الولايات المتحدة. وأضاف: «بطريقة أو بأخرى، سننهي هذا الأمر قريبًا».

وتطرق ترامب أيضًا إلى مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها سابقًا مع إيران، وقال إنها أخّرت التطورات بالفعل، لكنها أتاحت للولايات المتحدة التعرف بشكل أفضل على الطرف الآخر. وبحسب قوله، عززت الاتصالات القناعة بأنه «لا يمكن الوثوق بهم». ونفى استبعاد نائب الرئيس جيه دي فانس من فريق التفاوض، وأشاد بعمله.

خلال اللقاء، تطرق ترامب أيضًا إلى العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. وأثنى على شي ووصف العلاقة بينهما بأنها «مميزة للغاية». كما تناول التعاون الاقتصادي والاستخباراتي بين البلدين، وأقرّ بأن الولايات المتحدة تتجسس على الصين، تمامًا كما تجمع الصين معلومات عن واشنطن. وأضاف أنه سيطلب من شي العمل على زيادة مشتريات المنتجات الزراعية الأمريكية، بعدما تعهدت بكين بشراء منتجات بقيمة لا تقل عن 17 مليار دولار سنويًا حتى عام 2028، لكنها لم تحقق هذا الهدف بعد.