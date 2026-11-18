تستعد الولايات المتحدة لمواجهة تحدٍ نووي غير مسبوق منذ بداية العصر الذري، يتمثل في احتمال التعامل مع قوتين نوويتين كبيرتين، روسيا والصين، في الوقت نفسه، وفق تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وتأتي هذه الاستعدادات في ظل التوسع السريع في الترسانة النووية الصينية، التي يُتوقع أن تتجاوز ألف رأس حربي بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 600 رأس حربي حالياً، ما يضع واشنطن أمام معادلة ردع أكثر تعقيداً من تلك التي سادت لعقود، حين انحصر التوازن النووي الاستراتيجي بصورة أساسية بين الولايات المتحدة وروسيا.

«مشكلة الأجسام الثلاثة» وتراجع توازن الردع

ويطلق خبراء على هذه المعادلة الجديدة اسم «مشكلة الأجسام الثلاثة»، في إشارة إلى صعوبة إدارة الردع النووي عندما تواجه الولايات المتحدة قوتين نوويتين رئيسيتين في آن واحد، بدلاً من منافس واحد.

وتزداد التحديات بعد انتهاء صلاحية معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو في فبراير/شباط الماضي، ما ترك البلدين، للمرة الأولى منذ نحو 25 عاماً، من دون قيود قانونية ملزمة على ترسانتيهما النوويتين الاستراتيجيتين.

قمة ثلاثية وسط خلاف بشأن الرقابة على الأسلحة

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة ثلاثية هذا الأسبوع، بهدف بحث سبل استئناف المفاوضات بشأن الرقابة على الأسلحة النووية.

لكن بكين ترفض الانضمام إلى مفاوضات تهدف إلى فرض قيود على ترسانتها، مؤكدة أن حجم مخزونها النووي لا يزال أقل بكثير من الترسانتين الأميركية والروسية.

في المقابل، اقترح بوتين اتفاقاً غير رسمي يقضي بمواصلة الالتزام بقيود الأسلحة النووية لمدة عام، في وقت تنشغل فيه موسكو بالحرب في أوكرانيا.

منشأة صينية لتخصيب اليورانيوم تثير مخاوف واشنطن

وفي تطور موازٍ، تشير نتائج جديدة إلى اقتراب استكمال منشأة لتخصيب اليورانيوم في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وبحسب تحليل أجراه هوي تشانغ، الخبير في مجال الرقابة على التسلح بجامعة هارفارد، تضاعفت قدرة الصين على تخصيب اليورانيوم خلال السنوات الست الماضية، لتتجاوز بكثير احتياجاتها المدنية.

وتقع المنشأة في مدينة إميشان، ولا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى احتمال استخدامها لإنتاج مواد انشطارية مخصصة للرؤوس الحربية العسكرية، بما قد ينهي توقفاً استمر أربعة عقود في إنتاج هذه المواد.

بكين تنفي نيتها الدخول في سباق تسلح

ورداً على المخاوف بشأن توسع قدراتها النووية، قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين «تحافظ دائماً على قدراتها النووية عند الحد الأدنى المطلوب لضمان أمنها القومي، وليس لديها أي نية للدخول في سباق تسلح نووي مع أي دولة».

وفي واشنطن، تتزايد المخاوف من أن يؤدي توسيع منظومات الدفاع الجوي الأميركية إلى دفع الصين نحو تسريع برنامجها النووي، بدلاً من احتواء المنافسة.

كما يخشى مسؤولون أميركيون من أن تستغل بكين رغبة إدارة ترامب في استئناف الحوار بشأن الرقابة على الأسلحة النووية للمطالبة بتنازلات في ملفات استراتيجية أخرى، من بينها الدعم الأميركي لتايوان، ما يجعل المفاوضات المرتقبة مرتبطة بتوازنات أوسع في العلاقات بين البلدين.