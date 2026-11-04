في خضم التعقيدات التي تفرزها المشاهد الانتخابية والسياسية، تتواصل النقاشات المحتدمة حول سيناريوهات تشكيل الائتلاف الحكومي القادم في إسرائيل، وسط اتهامات متصاعدة بتهميش الصوت العربي وإقصائه من أي توليفة حكومية محتملة، رغم الثقل الذي تمثله الأحزاب العربية في معادلة التمثيل البرلماني.

وفي حوار أجري عبر شاشة i24NEWS أداره الإعلامي فرات نصار ،سلط الضيف الحقوقي والسياسي المحامي نضال مصالحة الضوء على إشكاليات التعاطي الحزبي والسياسي مع النواب والمجتمع العربي في إسرائيل عقب ظهور نتائج الانتخابات.

غياب الشراكة وارتفاع وتيرة الخطاب العنصري

أشار المحامي نضال مصالحة إلى أن المشهد السياسي يعاني من حالة غير مسبوقة من التحريض ورفض الآخر، لافتاً إلى أن حزباً سياسياً واحداً فقط هو من تجرأ على المطالبة بأن تكون الأحزاب العربية جزءاً أساسياً من الائتلاف الحكومي المقبل، بينما تقاطعت مواقف باقي رؤساء الأحزاب عند رفض هذا الخيار حتى اللحظة

"نتائج الانتخابات كانت واضحة بأن الأغلبية لا تريد حكومة بنيامين نتنياهو ولا اليمين المتشدد، ونحن كعرب جزء لا يتجزأ من الدولة... استمرار إقصاء الصوت العربي يمثل ممارسات عنصرية مرفوضة لا يمكن قبولها بمعايير الأنظمة الديمقراطية."

وأوضح مصالحة أن التغيير الحقيقي وإصلاح الوضع السياسي الراهن في إسرائيل لن يتحققا إلا عبر إرساء دعائم شراكة حقيقية بين القوى اليهودية والعربية، معتبراً أن محاولات النفي والإقصاء تعكس أزمة عميقة في فهم أبسط القواعد الديمقراطية.

موقف مؤسسة الرئاسة والرهان على نموذج حكومة إسحاق رابين

وفيما يخص دور المؤسسات الرسمية، انتقد الضيف غياب مواقف حازمة وواضحة من مكتب رئيس الدولة في مواجهة النبرة العنصرية السائدة، داعياً إياه للعب دور أكثر فاعلية في حماية النسيج الديمقراطي ورفض خطاب التحريض.

واستحضر مصالحة التجربة السياسية للتسعينات، مشيراً إلى حكومة رئيس الوزراء الراحل إسحاق رابين التي قامت بدعم من الأحزاب العربية، واصفاً إياها بأنها واحدة من أفضل الحكومات التي شهدتها إسرائيل لجهة تحقيق السلام ومعالجة الملفات الاقتصادية الحيوية، ومؤكداً إمكانية استنساخ هذا النموذج لحل الأزمات العميقة المتراكمة.

سيناريوهات تشكيل الحكومة وتجنب جولة انتخابات جديدة

وعن مآلات الأزمة السياسية الحالية وإمكانية التوجه نحو انتخابات جديدة، استبعد مصالحة لجوء أحزاب "معسكر التغيير" إلى هذا الخيار، نظراً لصعوبة ضمان تكرار نفس النتائج البرلمانية.

وختم مصالحة بالتأكيد على أنه لا يمكن قيام حكومة مستقرة في إسرائيل بعيداً عن الشراكة مع الأحزاب العربية، إلا في حال اتجهت القوى السياسية نحو خيار "حكومة وحدة وطنية" — وهو الخيار الذي رفضه قطعاً في حال شمل حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو.