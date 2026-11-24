أثارت كشوفات عن مراسلات عنصرية ومعادية للسامية ونازية جديدة في مجموعة واتساب تضم متدربين في الأكاديمية الوطنية للشرطة عاصفة في فرنسا. وبحسب تحقيق نشرته صحيفة «لو باريزيان»، تضمنت المجموعة، من بين أمور أخرى، تحية نازية، وإهانات للعرب، وصورًا لمسلمين يؤدون الصلاة وُضعت فوقها علامات تصويب. لكن القضية تثير تساؤلات لا حول المحتوى نفسه فحسب، بل أيضًا حول تصرف إدارة المؤسسة: فالمتدرب الوحيد الذي أُوقف عن العمل هو من أبلغ عن هذه المراسلات.

وفقًا للتقرير، اطّلعت إدارة الأكاديمية، الواقعة في كان-إكلوز بإقليم سين-إي-مارن، على المنشورات منذ 7 يوليو 2026. وقد عرض أحد المتدربين، وهو من كشف القضية، على الإدارة الرسائل والصور والرسوم التي نُشرت في المجموعة. ولاحقًا، بناءً على طلب قائد المدرسة، قدّم تقريرًا مفصلًا تضمن لقطات شاشة للمحتويات. وكان من بين المتورطين الذين أشار إليهم أربعة متدربين، بينهم متدربة هي ابنة ضابط احتياط يدرّس في المؤسسة.

لكن في اليوم نفسه الذي عرض فيه المنشورات، استُدعي الطالب العسكري إلى اجتماع مع إدارة المدرسة وطُلب منه الرد على تصريحات شفوية نُسبت إليه بشأن أولئك الطلاب. ولاحقًا، فُصل مؤقتًا، مما حال دون تقدّمه للامتحانات النهائية. ويقول محاميه إن موكله عوقب دون اتباع إجراءات عادلة، فيما يواصل الطلاب العسكريون الذين نبّه إلى سلوكهم دراستهم.

بحسب النيابة العامة في فونتينبلو، لم يُحِل قائد الأكاديمية تقريرًا إلى القضاء إلا في 29 أكتوبر، وكان التقرير متعلقًا بسلوك الضابط المتدرب الذي أُوقف عن العمل. واستند التقرير إلى تحقيق إداري خلص إلى أنه ارتكب، على ما يبدو، انتهاكات جسيمة لقواعد الأخلاقيات المهنية، من بينها تصريحات غير قانونية وتحرش. وعلى إثر ذلك، فُرض عليه إيقاف مؤقت.

لم يسلّم كاشف القضية لقطات الشاشة إلى السلطات إلا مؤخرًا، بعد أن وجّهت الصحيفة أسئلة إلى الشرطة بشأن عدم اتخاذ إجراءات ضد الطلاب الضباط الذين نشروا المحتوى. وأكدت المدعية العامة في فونتينبلو، ديان نغومسيك، أن المواد تتيح إثبات وقائع جديدة تختلف عن تلك التي وردت في البلاغ الأولي. وقالت إنه في 16 نوفمبر، فُتح تحقيق جنائي أولي بشأن الأفعال المنسوبة إلى عدد من الطلاب الضباط.

أدان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز التصريحات بشدة، وقال إنه لا مكان لها في مؤسسة تُدرّب ضباط الشرطة المستقبليين في البلاد. وأعلن أنه جرى إبلاغ السلطات القضائية وفقًا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية. ومع ذلك، أكدت النيابة العامة أنها لم تتلقَّ في البداية بلاغًا بشأن المحتوى العنصري والمعادي للسامية، بل بشأن سلوك الطالب الضابط الذي نبّه إليه فقط.

يدّعي محامي الطالب العسكري الموقوف عن الدراسة أن ما جرى يمثل تطبيقًا انتقائيًا للقوانين: «كان هناك كيل بمكيالين منذ البداية». وبحسب قوله، فقد عوقب موكله بالفعل، بينما لم يُطلب من الطلاب العسكريين الذين أبلغ عنهم تقديم أي تبرير للمنشورات. في المقابل، نسبت إليه إدارة المدرسة تصريحات شفوية ذات طابع جنسي وعنصري، وهو ما ينفيه. ويؤكد محاميه عدم وجود أدلة على ذلك، وأن الأمر لا يشكل تحرشًا.

تتضمن القضية أيضًا ادعاءً آخر من الطالب العسكري الموقوف: ففي 4 نوفمبر، قدّم شكوى بشأن اعتداء جنسي، قال فيها إنه تعرّض خلال أحد الدروس للضرب بعصا على مؤخرته على يد الطلاب أنفسهم الذين كشف لاحقًا عن سلوكهم. وبحسب قوله، لديه مقطع فيديو يوثّق الحادثة. وتُفحص الشكوى والادعاءات المتعلقة بالاعتداء ضمن الإجراءات الجارية.

وصف أحد الطلاب الأجواء في الأكاديمية بأنها تجعل المتدربين يخشون تقديم شكاوى ضد زملائهم، خوفًا من أن يضر ذلك بمستقبلهم المهني. وقال: «الأجواء هنا أشبه بأجواء روضة أطفال، ونحن نتحدث عن أشخاص سيصبحون قريبًا قادة، لكن لا توجد أي آليات للحماية من جانب الإدارة».