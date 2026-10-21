حوالي 80 ناشطًا من منظمة "صوت الحاخامات لحقوق الإنسان" وناشطين أمريكيين آخرين تم احتجازهم هذا الصباح (الأربعاء) في أراضي قرية نحالين في منطقة بيت لحم، بعد أن رافقوا مزارعين فلسطينيين خلال موسم القطاف. ومن بين النشطاء كان براد لاندر، المرشح للكونغرس من نيويورك.

وصل المتطوعون إلى المنطقة في ساعات الصباح الباكرة، وبعد حوالي ساعتين وصلت إلى المكان قوات من الجيش الإسرائيلي وعرضت أمر منطقة عسكرية مغلقة ساري المفعول لمدة 24 ساعة. ووفقاً للمنظمة، لم تكن هناك أي وسيلة لمعرفة الأمر مسبقاً.

أبلغ ممثلو المنظمة القوات بأنهم سيخلون المنطقة، وقامت القوات باحتجاز جميع الحاضرين لغرض التعرف عليهم وتصوير بطاقات هويتهم وجوازات سفرهم.

أنتون جودمان، المدير العام المؤقت لـ"صوت الحاخامات لحقوق الإنسان"، صرّح عن الحدث: "جئنا لمرافقة المزارعين إلى أراضي لم يتمكنوا من الوصول إليها منذ ثلاث سنوات، وبعد ساعتين من قطف الزيتون بهدوء وصلت قوات كبيرة وأغلقت المنطقة. لم يكن بمقدور أحد أن يعرف عن هذا الأمر مسبقًا. بدلًا من حماية الناس الذين يعملون في أراضيهم، الجيش يبعدهم عنها، ومن جاء لمرافقتهم يتم توقيفه للتعريف على هويته."