منعت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، وفدًا يضم سياسيين وبرلمانيين من بريطانيا ودول أوروبية من دخول الضفة الغربية عبر معبر الكرامة\ اللنبي، بعد احتجاز أعضائه للتحقيق نحو ثماني ساعات، قبل رفض دخولهم وإعادتهم إلى الأراضي الأردنية، وفق ما أوردته وسائل إعلام اسكتلندية.

وضم الوفد النائبة في البرلمان البريطاني عن الحزب الوطني الاسكتلندي، لارا بيرد، وعضوة البرلمان الاسكتلندي عن حزب الخضر كيت نيفنز، والنائب العمالي البريطاني كلايف لويس، والنائب البريطاني السابق سام تاري، إلى جانب خوسو أستارونا إليزوندو، ممثل حزب اليسار الباسكي "إي إتش بيلدو" في مجلس الشيوخ الإسباني. ورافقهم نيك ديردن، مدير منظمة يسارية بريطانية.

ووصل الوفد برعاية منظمة "بروغريسيف إنترناشونال" اليسارية الدولية، بهدف المشاركة في "مؤتمر رام الله الثاني"، والالتقاء بطلاب في جامعة بيرزيت، والانضمام إلى مزارعين فلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون.

وعقب رفض دخولهم، نشرت بيرد بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه إنها جاءت للتضامن مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للاعتداء أثناء قطف الزيتون في أراضيهم، مضيفة أن الوفد أُعيد من المعبر من دون تقديم سبب رسمي للقرار.

واتهمت بيرد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بممارسة "العنف والإرهاب"، وتساءلت: "إذا لم يكن لدى إسرائيل ما تخفيه، فلماذا تصر إلى هذا الحد على منعنا من رؤية الواقع في الضفة الغربية؟".

من جانبه، قال النائب العمالي كلايف لويس إن أعضاء الوفد كانوا يدركون احتمال تعرضهم للاحتجاز أو رفض الدخول، لكنه أشار إلى أنهم احتُجزوا لأكثر من ثماني ساعات وخضعوا للاستجواب، مضيفًا أنهم عوملوا كما لو أنهم ارتكبوا مخالفة، رغم تأكيده أنهم لم يفعلوا شيئًا خاطئًا.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، ولا سيما خلال موسم قطف الزيتون الذي يشهد احتكاكات بين المزارعين الفلسطينيين والناشطين اليساريين والمستوطنين. وفي المقابل، تشدد الجهات الأمنية الإسرائيلية الرقابة على المعابر بشأن دخول ناشطين دوليين، قائلة إن بعضهم قد يسعى إلى إثارة الاستفزازات أو الإخلال بالنظام في مناطق التوتر.