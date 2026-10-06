قال ما يُسمى بـ"أمن المقاومة" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنه كشف ما وصفه بمخطط إسرائيلي مزعوم، بالتنسيق مع مجموعات فلسطينية محلية، لتنفيذ عملية اختطاف جندي إسرائيلي واتهام حركة حماس بالوقوف وراءها.

وبحسب بيان صادر عن "أمن المقاومة"، فإن المخطط المفترض يتضمن إطلاق نار منسقًا وتنفيذ عملية اختطاف لأحد الجنود، بهدف توفير مبرر لإسرائيل لشن عملية عسكرية واسعة داخل قطاع غزة، تحت ذريعة الرد على هجوم نفذته حماس.

ولم يقدم البيان تفاصيل أو أدلة مستقلة تثبت صحة هذه الاتهامات، كما لم يصدر حتى الآن تأكيد إسرائيلي رسمي بشأن ما ورد فيه.

وقال المصدر إن الفصائل في غزة "ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة"، وإنها لا تعتزم تنفيذ هجوم، محمّلًا إسرائيل المسؤولية عن أي تصعيد محتمل أو استهداف للمدنيين في القطاع.

كما دعا "أمن المقاومة" الوسطاء المشاركين في التفاهمات المتعلقة بقطاع غزة إلى التدخل لمنع أي تصعيد، وإلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه.

ويأتي هذا البيان في ظل هشاشة الوضع الأمني في قطاع غزة، حيث لا تزال المخاوف من انهيار التفاهمات القائمة وعودة العمليات العسكرية حاضرة، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن أي خرق محتمل.