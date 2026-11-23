في ظل التوتر السياسي الذي شهدته الساعات الأربع والعشرون الماضية، على خلفية الخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب «يشار!» غادي آيزنكوت بشأن التوتر مع إيران، نشر مراسل الكنيست في القناة العبرية عميئيل يرحي مساء اليوم (الاثنين)، في النشرة الرئيسية، اقتباسات حصرية من اجتماع كتلة الليكود.

في البداية، أصدر رئيس الكتلة البرلمانية أوفير كاتس توجيهًا لأعضاء الكنيست من الحزب: «أطلب منكم عدم السفر إلى الخارج خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة. يجب أن نكون جميعًا هنا، من دون الموافقة على مقايضة أصوات أيٍّ من النواب. من لديه مشكلة فليتوجه إليّ. لست مستعدًا للموافقة على مقايضة أصوات رؤساء الأحزاب أو أي شخص آخر».

بعد ذلك، تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو إلى تصريح آيزنكوت بشأن إيران: «إنهم يستأنفون برنامجهم النووي. "هل ننتظر؟" هذه تصريحات غير مسؤولة، وكل من يطّلع على المعلومات يدرك أن هناك تهديدًا».

كما استمعنا لاحقًا إلى وزير الأمن كاتس وهو يهاجم ليبرمان: «تصريحه غير مسؤول وتحريضي. تخيلوا لو علمنا على وجه اليقين أن إيران تريد شن هجوم علينا، فهل سيكون الأمر الذي نصدره غير قانوني؟ ما الرسالة التي يوجهها ذلك إلى الجيش الإسرائيلي؟ هذه التصريحات لا تنبع إلا من دوافع سياسية؛ فهم يعتقدون أن ذلك سيؤثر على شراكتهم مع أعضاء الكنيست العرب، الذين لا يمكن الجمع بينهم وبين هذا الموقف».

وفي الختام، قال وزير الاتصالات كارعي: «على رئيس الحكومة الإسرائيلي أن يواصل تسليط الضوء على عار داعمي الإرهاب».