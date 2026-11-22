من المتوقع أن يُطرح مشروع قانون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم7 أكتوبر، الذي تروّج له كتلة رئيس حزب «يشار!» عضو الكنيست غادي آيزنكوت، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل. ويأتي ذلك بالتوازي مع الاتصالات الجارية مع حزب الليكود بشأن تشكيل حكومة وحدة وتركيبة اللجنة. وتبتعد مبادئ المقترح كثيرًا عن مطالب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما كشفه مساء اليوم (الأحد) مراسل i24NEWS لشؤون الكنيست، عميئيل يرحاي.

إلى جانب مشروع القانون هذا، سيطرح تكتل آيزنكوت يوم الأربعاء للتصويت بالقراءة التمهيدية أيضًا قانون المتهم وإلغاء قانون التحقيقات مع الشرطة.

وفقًا لصياغة مشروع القانون، فإن رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، هو من سيعيّن أعضاء اللجنة، وستبلغ ميزانيتها 7 ملايين شيكل.

على خلاف مطلب الليكود بالتحقيق في الأحداث الماضية وصولًا إلى فترة الانسحاب من غزة، ستحقق اللجنة في الأحداث ابتداءً من عملية «الجرف الصامد» فقط، وستُلزم بنشر استنتاجات أولية بشأن مجموعة واسعة من القضايا خلال عام واحد، وهي فترة سيظل فيها نتنياهو حاضرًا في الساحة السياسية، بما قد يسلّط الضوء على مدى مسؤوليته عمّا سبق السابع من أكتوبر.

إضافةً إلى ذلك، ستحقّق اللجنة أيضًا في قضية «قطر غيت»، في ظل «مخاوف من تدخّل دول وجهات أجنبية في ديوان رئيس الوزراء».