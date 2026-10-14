أكد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس (الثلاثاء) في مقابلة لبرنامج "الوطنيون" على القناة 14 النشر في "أتلانتك" بأن رئيس المخابرات المصرية السابق، عباس كامل، هبط في إسرائيل قبل أيام قليلة من هجوم 7 أكتوبر.

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مع ذلك، ادعى نتنياهو أنه لم يعقد في ذلك الحين أي لقاء بينهما، ذلك لأن نتنياهو كان في ذلك الوقت في مراسم تأبين لضحايا حرب يوم الغفران. كما قال في مقابلة إنه لا يعرف مع من التقى المسؤول المصري، وطالب بمعرفة مع من اجتمع. "هو لم يلتق بي، لأنني كنت في مراسم تأبين لجنود الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت. يعرفون بالضبط الوقت، لذلك كان هذا كذبًا منذ البداية. هو لم يلتق بي، ولم يتحدث معي. هناك سؤال آخر هنا، كان هنا وزير الاستخبارات المصري، أمضى هنا 59 دقيقة على الأرض، أريد أن أعرف مع من التقى".

وأضاف نتنياهو في المقابلة: "هو لم يتحدث معي. منذ متى رئيس جهاز استخبارات يتحدث مع رئيس دولة؟ هذا لم يحدث لي ولا مرة، لا يوجد شيء من هذا القبيل". إلا أنه قبل عامين، في عام 2021، استضاف كامِل في مقر رئيس الحكومة في القدس.

كما هو معلوم، قبل نحو ثلاثة أسابيع نُشر في "أتلانتك" تحقيق يفيد بأن رئيس المخابرات المصرية السابق هبط في إسرائيل في زيارة خاطفة قبل 11 يومًا من مذبحة 7 أكتوبر، حيث حذر من هجوم كبير من حماس، وقال: "إذا لم تغيروا المسار، غزة ستنفجر في وجوهكم". بعد نشر التحقيق، ديوان رئيس الحكومة أنكر أن نتنياهو اجتمع مع كامل، لكنه لم ينكر أنه هبط في إسرائيل.