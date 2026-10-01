ترامب يرد على تقارير تحذير نتنياهو قبل 7 أكتوبر: "سمعت ذلك للمرة الأولى"
ترامب يقول إنه سمع للمرة الأولى عن مزاعم التحذيرات المصرية والإماراتية قبل 7 أكتوبر، ويؤكد أنه لا يعتقد أن نتنياهو تلقى تحذيرًا مسبقًا بشأن الهجوم.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن مصر والإمارات حذرتا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدًا أنه سمع بهذه المزاعم للمرة الأولى مؤخرًا.
وأضاف ترامب، في مقابلة مع مجلة "تايم"، أنه لو كان نتنياهو قد تلقى تحذيرًا مسبقًا بشأن هجوم وشيك، "لفعل شيئًا حيال ذلك"، مشيرًا إلى أنه كان سيحرص، على الأقل، على رفع حالة التأهب لدى الإسرائيليين.
وقال ترامب: "لا أعتقد أن مصر والإمارات حذرتا نتنياهو. سمعت ذلك اليوم للمرة الأولى"، مضيفًا أن السابع من أكتوبر كان "يومًا مروعًا".
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وتأتي تصريحات ترامب في ظل جدل متصاعد في إسرائيل بشأن تقارير تحدثت عن تحذيرات مصرية وإماراتية سبقت هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. وكانت تقارير حديثة، من بينها تقارير لـ"وول ستريت جورنال" و"ذي أتلانتيك"، قد تحدثت عن تحذيرات مصرية، فيما أفادت تقارير أخرى بوجود تحذير إماراتي من هجوم محتمل. وفي المقابل، نفى نتنياهو تلقيه مثل هذه التحذيرات، بينما لم تؤكد الإمارات رسميًا تفاصيل الاتصالات المزعومة.
وخلال المقابلة، سُئل ترامب عما إذا كان يرى أن على الإسرائيليين انتخاب نتنياهو لولاية جديدة، فأجاب: "لا يمكنني سوى القول إنني لم أعد منخرطًا في السياسة".