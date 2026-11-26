تُظهر صور الأقمار الصناعية إنشاء تحصينات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من ميناء المخا اليمني على البحر الأحمر، وفقًا لدراسة مشتركة أجراها معهد دراسات الأمن القومي وشركة إيميج سات إنترناشيونال.

وعزا الباحثون أعمال البناء إلى الحوثيين، وقالوا إنها تشير إلى مسعى لترسيخ المكاسب التي حققوها مؤخرًا على طول الساحل.

تقع المخا بالقرب من مضيق باب المندب، وهو ممر ضيق يربط البحر الأحمر بخليج عدن. وتعبر المضيق السفن المتنقلة بين المحيط الهندي وقناة السويس، مما يجعله طريقًا حيويًا للتجارة الدولية.

وجدت الدراسة أن تفوق السعودية جوًا لم يحقق سوى مكاسب قليلة دائمة على الأرض. وقال الباحثون إن الضغط العسكري السعودي قد يضعف قدرات الحوثيين، مع إبقاء المجال أمام الجماعة لتحصين مواقعها وتوسيع نفوذها.

حذّر الباحثون من أن ترسّخ الوجود الحوثي قرب المضيق قد يزيد المخاطر التي تهدد حركة الشحن التجاري ويعقّد جهود إسرائيل ومصر والشركاء الدوليين لحماية الملاحة عبر البحر الأحمر.