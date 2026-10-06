عقدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم (الثلاثاء) جلسة خاصة بعد محاولة اختطاف رحلة "فلاي دبي" الأسبوع الماضي. مراسل الكنيست في القناة العبرية، عميئيل يرحاي، نشر لأول مرة أنه خلال الجلسة تبيّن أن بين الطيارين وأفراد الطاقم الذين دخلوا إسرائيل في السنوات الأخيرة كان هناك مواطنون من سوريا ولبنان وعُمان. كما تبيّن أن وزارة المواصلات لم تكن على علم بهذه التفاصيل.

كما ذُكر، علمت i24NEWS أنه خلال النقاش تبين أنه في السنوات الأخيرة دخل إلى إسرائيل طيارون وأعضاء طاقم من سوريا ولبنان وعمان - دول ليست لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها. بحسب الحاضرين في النقاش، كان ممثل وزارة المواصلات مصدوماً - لم يكن على علم بالمعطيات وطلب تقديم استجواب حول الموضوع. بالتوازي مع ذلك، تبيّن أن وقف رحلات "فلاي دبي" إلى إسرائيل سيستمر.

رئيس اللجنة، عضو الكنيست بوعز بيسموت، كتب في حسابه على شبكة X بعد الجلسة: "وجه الطيران المدني في إسرائيل سيتغيّر اعتباراً من اليوم. اللجنة الفرعية للاستخبارات برئاستي عقدت اليوم نقاشاً حول رحلة فلاي دبي واستعداد الجهات الأمنية".

https://x.com/i/web/status/2107458067621368194 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

"سيُطلب من جميع الجهات المعنية استكمال الفحوصات الداخلية وتقديم إجابات واضحة. وستواصل اللجنة المتابعة حتى استلام جميع النتائج"، أضاف.