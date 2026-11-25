تصاعدت الاتهامات بوقوع انتهاكات جسدية وجنسية بحق محتجزين في سجن بدر 3 بمصر، وسط تقارير حقوقية عن الضرب والتعذيب والعزل الانفرادي والحرمان من العلاج والزيارات، فيما أعلن معتقلون الدخول في إضراب جماعي عن الطعام احتجاجاً على أوضاع الاحتجاز، ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المبلغ عنها.

وبحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، تضمنت شهادات تلقاها اتهامات بتعرض معتقلين للاعتداء الجنسي باستخدام أدوات، إلى جانب الضرب والسحل والتقييد القسري والإهانة خلال اقتحام غرف الاحتجاز. ودعت رسالة مسربة من داخل السجن إلى إضراب جماعي تحت شعار «جمعة الثأر للعرض»، مطالبة مؤسسات الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وفي تطور متصل، كشف المرصد العربي لحرية الإعلام عن تعرض الصحافي المعتقل أحمد سبيع لاعتداءات بدنية داخل السجن في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وفق معلومات قال إنه تلقاها. واتهم المرصد عناصر أمنية باقتحام زنزانته وإغراقها بالمياه، قبل إخراجه بملابسه الداخلية وسحله من الطابق الرابع إلى الأرضي، ونقله إلى زنازين التأديب.

كما تحدث مركز الشهاب، في بيان صدر في 14 نوفمبر، عن اعتداء آخر تعرض له سبيع في 11 من الشهر نفسه، شمل تقييد يديه وضربه وسحله، ثم إيداعه زنزانة تأديب وحلق شعره وحرمانه من أدويته. وقال المركز إنه بقي محتجزاً في التأديب حتى 14 نوفمبر، قبل إعادته إلى زنزانته.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل تقارير عن احتجاز نحو 30 معتقلاً في زنازين التأديب، وتدهور ظروف الاحتجاز، وحرمان عدد من السجناء من الرعاية الطبية والزيارات والتريض. كما أثيرت مخاوف بشأن الحالة الصحية للمعتقل هاني لبيب حامد حشاد (49 عاماً)، بعد ورود معلومات عن محاولته إنهاء حياته في 11 نوفمبر وإصابته بجروح خطيرة، من دون توافر معلومات مؤكدة عن وضعه الصحي لاحقاً.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام مصرية، في 15 نوفمبر، عن مصدر أمني بوزارة الداخلية نفيه تعرض نزلاء في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لاعتداءات جنسية أو هتك العرض، واصفاً الاتهامات المتداولة بأنها غير صحيحة. لكن مركز الشهاب اعتبر أن النفي الإعلامي لا يغني عن تحقيق قضائي مستقل، وطالب بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة وإجراء كشوف طبية مستقلة على المحتجزين.

وعلى المستوى النقابي، أعلن لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصريين أن النقيب خالد البلشي تقدم في 17 نوفمبر بطلب إلى النائب العام لتمكينه وأعضاء مجلس النقابة من زيارة الصحافيين المحبوسين، ومن بينهم أحمد سبيع، والاطلاع على أوضاعهم والمطالبة بإعادة النظر في استمرار احتجازهم.

وتتركز مطالب المحتجزين، وفق الرسالة المسربة، على فتح تحقيق مستقل في الاعتداءات المبلغ عنها، ووقف العقوبات الجماعية والعزل الانفرادي، وضمان توفير العلاج والزيارات والتريض، إلى جانب حماية الشهود والضحايا من أي إجراءات انتقامية.