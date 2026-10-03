ولد في الإمارات لأم سورية ..من هو همام الهمامي الطيار المتورط بحادث فلاي دبي؟

كشفت وسائل إعلام أميركية هوية مساعد الطيار العُماني المتهم بمهاجمة قائد طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" كانت متجهة إلى إسرائيل، ومحاولة السيطرة على أنظمة الطائرة بهدف إسقاطها، في حادثة أثارت تحقيقات أمنية واسعة في الإمارات والسعودية وإسرائيل.

وبحسب تقارير نشرتها شبكة "إيه بي سي"و"سي إن إن" و"وول ستريت جورنال"، فإن المشتبه به هو همام الهُمامي، وهو مواطن عُماني وُلد في الإمارات لأب عُماني وأم سورية. وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن الهُمامي أقر خلال استجوابه بأن هدفه كان إسقاط الطائرة في إسرائيل، فيما أشارت التقارير إلى أنه يتعاون مع المحققين في الإمارات.

ولم يتضح بصورة مستقلة حتى الآن مدى دقة جميع التفاصيل المتعلقة بدوافعه أو خلفيته، فيما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والجهات التي قد تكون على صلة به، إن وجدت.

مسيرة مهنية تثير تساؤلات

وبحسب حساب يحمل اسم الهُمامي على موقع "لينكدإن"، عمل في شركة "عُمان إير" لمدة سبع سنوات، قبل أن يغادرها في فبراير/شباط 2025. وانضم في يونيو/حزيران من العام نفسه إلى شركة "رويال إير ماروك"، لكنه غادرها بعد نحو ستة أشهر، في يناير/كانون الثاني 2026.

ولا يتضمن الحساب معلومات عن عمله اللاحق في "فلاي دبي"، والذي بدأ خلال العام الحالي.

وقالت شبكة "إيه بي سي"، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن الهُمامي كان يعمل مساعد طيار في "عُمان إير" عام 2024 عندما عُثر بحوزته على ما وصفته المصادر بـ"مواد متطرفة". ووفق الرواية نفسها، أوقف عن العمل كطيار على خلفية هذه الشبهات، لكنه واصل العمل في الشركة بوظيفة إدارية.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه المعلومات قد أُبلغت إلى شركات الطيران التي عمل فيها لاحقاً، بما فيها "رويال إير ماروك" و"فلاي دبي".

إقامة في سوريا وشبهات بالتطرف

وفي تقرير منفصل، ذكرت قناة "العربية" أن الهُمامي أمضى جزءاً كبيراً من وقته خارج عُمان، ولا سيما في سوريا، وأن السلطات العُمانية كانت قد رصدت لديه أفكاراً متطرفة.

وبحسب المصدر الذي نقلت عنه القناة، فإن وجوده في سوريا ارتبط جزئياً بكون والدته سورية، مع طرح احتمال تأثره هناك بأفكار جماعات متطرفة.

وتبقى هذه الرواية، وكذلك تفاصيل مساره في سوريا، ضمن المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام نقلاً عن مصادر، ولم تُثبت جميع عناصرها بصورة مستقلة.

منشورات تثير الشبهات

وأفادت "سي إن إن" بأن حساباً على "لينكدإن" يحمل اسم المشتبه به تضمن منشورين نُشرا في يوم الهجوم، بعد نحو تسع ساعات من وقوعه. ولم تتمكن الشبكة من تحديد ما إذا كان الهُمامي نفسه قد نشرهما أو ما إذا كانا مبرمجين مسبقاً.

وتضمن أحد المنشورين مقاطع فيديو من قمرة قيادة طائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس"، وهو الطراز نفسه الذي كانت تستخدمه طائرة "فلاي دبي" التي وقع فيها الحادث.

وبحسب التقرير، ظهر في أحد المقاطع مطار دبي الدولي، فيما ركّز التصوير على طائرة تابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية. كما تضمنت المقاطع الأخرى طائرات إسرائيلية، من بينها طائرة تابعة لشركة "أركيع"

وأشار التقرير إلى أن المنشور انتهى بصورة لأيمن الظواهري، الزعيم السابق لتنظيم "القاعدة".

أما المنشور الثاني، فتضمن صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر المدن المقدسة الثلاث في الإسلام، مكة والمدينة والقدس، مرتبطة بمسار مضيء، إلى جانب تسجيل صوتي تضمن عبارات تتحدث عن "الإهانة" وعدم الخوف من الموت والدفاع عن الكرامة.

دراسة في بريطانيا ومنشورات دينية

وبحسب "سي إن إن"، درس الهُمامي في جامعة باكينغهامشير الجديدة في بريطانيا، حيث أكدت الجامعة أن شخصاً يحمل الاسم نفسه أنهى برنامجاً تعليمياً عن بُعد مدته ثلاث سنوات وحصل عام 2023 على شهادة في إدارة الطيران.

كما عثرت الشبكة على حساب سابق على منصة «إكس» يحمل اسم المشتبه به، وقد حُذف لاحقاً، وتضمن منشورات ذات مضامين دينية متشددة.

وتطرقت بعض المنشورات إلى قضايا تتعلق بارتداء المرأة للنقاب والاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العمل، وهي منشورات قالت الشبكة إنها أثارت تساؤلات حول توجهاته الدينية.

التحقيق في الإمارات

تجري التحقيقات مع المشتبه به في الإمارات، حيث أفادت تقارير بأن جهاز أمن الدولة الإماراتي يتولى التحقيق معه، في إطار مساعي أبوظبي لكشف دوافع الهجوم وملابساته.

وتأمل إسرائيل في أن يتيح نقل مساعد الطيار من السعودية إلى الإمارات تعزيز التعاون في التحقيق، فيما لم يتضح حتى الآن بصورة نهائية الدور الذي ستؤديه الجهات الإسرائيلية في التحقيق.

وفي وقت سابق، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أشار إلى احتمال وجود صلة بين الحادث وإيران، إلا أن هذه الفرضية لم تتأكد.

وفي المقابل، أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلاً عن مصدر مطلع على التحقيق، بأنه لا توجد حتى الآن أدلة تربط المشتبه به بإيران، فيما تشير تقديرات أمنية إلى أنه ربما تصرف بشكل منفرد ومن دون توجيه من جهة خارجية.

أبوظبي تصنف الحادث محاولة إرهابية

وفي آخر التطورات، أعلن المدعي العام في الإمارات أن مساعد الطيار مشتبه به في محاولة تنفيذ هجوم إرهابي.

وقال إن المشتبه به هاجم قائد الطائرة باستخدام فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أنظمة القيادة، مضيفاً أن التحقيق مستمر لكشف جميع الظروف والدوافع التي تقف وراء الحادث.

وكانت السلطات الإماراتية قد وصفت الحادث للمرة الأولى بأنه محاولة لتنفيذ هجوم على متن الطائرة.

من جهتها، قالت شركة "فلاي دبي" إن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق، ولذلك لا يمكنها تقديم تفاصيل إضافية في الوقت الحالي.

ويعيد الحادث إلى الواجهة أسئلة أمنية بشأن آليات التدقيق في خلفيات أفراد طواقم الطيران، خصوصاً أن الرحلة كانت متجهة إلى إسرائيل، في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وعُمان. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف السماح لمساعد الطيار العُماني بالعمل على رحلة متجهة إلى إسرائيل بأنه «ثغرة» استغلها المشتبه به.

وفي انتظار استكمال التحقيقات، تبقى دوافع الهجوم ومدى وجود أي صلات خارجية أو تقصير أمني سابق مسائل قيد الفحص، فيما لم تُثبت حتى الآن صلة المشتبه به بأي جهة خارجية.