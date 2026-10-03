قالت مصادر مطلعة على التفاصيل لشبكة ABC News أن مساعد الطيار العماني من حادثة شركة فلاي دبي المتوجهة الى تل أبيب "يتعاون" في تحقيقه. وبحسب تلك المصادر، أشار إلى أن نيته كانت تحطيم الطائرة في إسرائيل.

وفقًا لعدة تقارير، اسم مساعد الطيار هو همّام الهمّامي. وأضافت المصادر لشبكة ABC News أنه في عام 2024، أثناء عمله كمتدرب على وظيفة مساعد طيار في "عُمان إير"، وُجد بحوزة الهمّامي "مواد متطرفة". ووفقًا للمصادر، فقد سُمح للمشتبه به بمواصلة العمل في شركة الطيران في وظيفة إدارية.

أمس، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أيضاً تقريراً يفيد بأن الطيار تم تعليقه سابقاً عن الطيران في عُمان بسبب مخاوف من أنه "تبنى أيديولوجية متطرفة". ووفقاً لمصادر نقل عنها في التقرير، فإن هذا سمح له بأن يعمل كطيار على الخط الحساس بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. كما أفيد بأنه من غير الواضح ما إذا كانت عُمان قد أبلغت دولاً أخرى بالمخاوف التي أثيرت حول مساعد الطيار. إلى جانب ذلك، كُتب أنه ليس من الواضح "طبيعة مسار التطرف" الذي مر به.

مراسل الشؤون العربية في القناة العبرية باروخ يديد نشر الخميس تفاصيل إضافية حول الطيار . مصادر في دولة الإمارات كشفت خلال حديث مع قناة i24NEWS أن "الطيار العماني كان شخصاً انطوائياً، غير اجتماعي ومتديناً متشدداً". وأضاف المصدر أنه "لا يزال غير واضح ما إذا كان قد طلب الانضمام تحديداً للرحلات إلى إسرائيل".

المصدر رد على كل من أقروا بالفعل أن إيران تقف وراء محاولة الهجوم، وشرح: "ما زال من المبكر الجزم بأن الحدث خُطط من قبل منظمة أو دولة". في الوقت نفسه، أمر المدعي العام في الإمارات بتشكيل فريق لفحص الحدث وظروفه. إلى جانب ذلك، تبيّن أن مسؤولاً إماراتياً رفيع المستوى اجتمع مع سلطان عمان.