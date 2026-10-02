توثيق حصري من قمرة القيادة في اللحظات الأكثر رعبا في رحلة فلاي دبي

"هناك طيّار آخر هنا": توثيق من اللحظات الأكثر رعبا في رحلة فلاي دبي نُشرت لأول مرة اليوم (الخميس) في i24NEWS العبرية يظهر في التوثيق طبيب الأسنان الذي تصرف بصورة استثنائية، الدكتور شوتا موساييف، وهو يدير الحدث - ينادي طيارًا آخر إلى قمرة القيادة، قبل أن يدخل إليها لمعالجة القبطان الهندي المصاب.

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وفي غضون ذلك، نقل الكابتن الهندي من رحلة فلاي دبي، سميت ماتشهار، لمواصلة العلاج الطبي في دبي وأفيد بأنه "يتعافى بشكل جيد". وزير الخارجية جدعون ساعر أجرى مقابلة مع شبكة التلفزيون الهندية NDTV وخلال المقابلة طلب أن يشكر الطيار الهندي الكابتن سميت على شجاعته.

يستمر التحقيق مع الطيار العماني من رحلة فلاي دبي، وفي الإمارات يصفونه كشخص منطوٍ وغير اجتماعي، الذي عاش حياة دينية متزمتة.