مسلسلات تلفزيونية قد تنقذ حياتكم يومًا ما.. هل شاهدتم هذه الأعمال؟

طائرة فلاي دبي وعلى متنها 170 راكبًا كادت أن تُختطف أمس (الأربعاء)، لكن بفضل مشاهدة ماراثونية لمسلسل "تحقيقات الكوارث الجوية"، تمكن يانيف حايون من استعادة السيطرة على الطائرة. هذه ثلاث مسلسلات تلفزيونية قد تساعدكم في الحياة الحقيقية.

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تشريح غراي أو غريز أناتومي

بفضل الدراما الرومانسية التي نحبها جميعاً، أنقذت فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات والدتها من نوبة ربو قاتلة، وذلك بواسطة الإنعاش الذي تعلمته من الشاشة.

وحيد

برنامج الواقع القاسي للبقاء على قيد الحياة "Alone" سيعلمكم كيف تبقون على قيد الحياة في أدغال برية ومعزولة بمساعدة الصمود النفسي ومواجهة الطبيعة.

صائد الاحتيال

تكشف السلسلة عن عمليات احتيال في الوقت الحقيقي في عالم تسيطر فيه التكنولوجيا على كل شيء. سيعلمكم البرنامج كيف تميزون الاحتيال عبر الإنترنت وتكونوا حذرين من تقليد الأصوات بواسطة الذكاء الاصطناعي.