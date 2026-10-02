مسلسلات تلفزيونية قد تنقذ حياتكم يومًا ما.. هل شاهدتم هذه الأعمال؟
طائرة فلاي دبي وعلى متنها 170 راكباً كادت أن تُختطف، لكن بفضل المشاهدة المتواصلة لمسلسل استطاع ينيف حيّون تثبيت الطائرة • هذه ثلاث مسلسلات تلفزيونية قد تساعدكم ربما في الحياة الحقيقية
طائرة فلاي دبي وعلى متنها 170 راكبًا كادت أن تُختطف أمس (الأربعاء)، لكن بفضل مشاهدة ماراثونية لمسلسل "تحقيقات الكوارث الجوية"، تمكن يانيف حايون من استعادة السيطرة على الطائرة. هذه ثلاث مسلسلات تلفزيونية قد تساعدكم في الحياة الحقيقية.
https://www.instagram.com/reel/Dd9KaMuSDEG/?stkn=MTc0M2J2MzR4ZXBteg==
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
تشريح غراي أو غريز أناتومي
بفضل الدراما الرومانسية التي نحبها جميعاً، أنقذت فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات والدتها من نوبة ربو قاتلة، وذلك بواسطة الإنعاش الذي تعلمته من الشاشة.
وحيد
برنامج الواقع القاسي للبقاء على قيد الحياة "Alone" سيعلمكم كيف تبقون على قيد الحياة في أدغال برية ومعزولة بمساعدة الصمود النفسي ومواجهة الطبيعة.
إقرأ المزيد
- اجتماع أمني إسرائيلي الأحد.. مخاوف من إيران والحوثيون وتداعيات حادثة "فلاي دبي" | i24NEWS
- غموض حادثة طائرة فلاي دبي يتواصل.. هل كانت عملا عدائيا أم أن الأدلة لم تكتمل؟ | سهيل ناصر
- توثيق حصري من قمرة القيادة في اللحظات الأكثر رعبا في رحلة فلاي دبي | i24NEWS
- تفاصيل جديدة عن مساعد طيار فلاي دبي العُماني..هل كانت ايران وراء الحادثة؟ | i24NEWS
صائد الاحتيال
تكشف السلسلة عن عمليات احتيال في الوقت الحقيقي في عالم تسيطر فيه التكنولوجيا على كل شيء. سيعلمكم البرنامج كيف تميزون الاحتيال عبر الإنترنت وتكونوا حذرين من تقليد الأصوات بواسطة الذكاء الاصطناعي.