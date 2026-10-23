منفذا عملية إطلاق النار الخطيرة قرب الخليل هما قريبان من عائلة الجعبة في الخليل، المعروفة بانتمائها لحماس، وذلك حسب معطيات التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي. الاثنان، في حوالي السابعة والعشرين من عمرهما من الخليل، كانا على ما يبدو في طريقهما لتنفيذ عملية كبيرة. كانا يستقلان مركبة تحمل لوحة ترخيص صفراء، وواجهوا حاجزاً عسكرياً اعتيادياً لمقاتلين من كتيبة "آري" التابعة للجبهة الداخلية - على بعد نحو 300 متر من الطريق الرئيسي.

خلال تبادل إطلاق النار الذي بدأ في المكان واستمر حوالي 20 دقيقة، أُصيب مقاتلون، وقامت غرفة القيادة المتقدمة من كتيبة 101 والجبهة الداخلية بالالتفاف وقتل المسلحين. في المقعد الخلفي للمركبة تم العثور على كمية كبيرة من الذخيرة، حيث كان يحمل أحد المسلحين سلاحاً طويلاً والآخر مسدساً. وبالتوازي مع ذلك، يدرس الجيش الإسرائيلي أيضاً احتمال أن يكون الهجوم قد تم بتوجيه خارجي ويشير إلى أنه "لم تكن هناك إنذارات دقيقة".

نشر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً أمر فيه بفرض طوق فوري على مدينة الخليل - إلى جانب الاستعداد لفرض إغلاق كامل على جميع مناطق الضفة الغربية. وقال: "أنهيت الآن تقييمًا للأوضاع مع وزير الأمن، ورئيس الأركان، ورئيس الشاباك، ورئيس مجلس الأمن القومي، وقائد القيادة المركزية. أشيد بمقاتلينا الأبطال الذين تصرفوا بحزم ومنعوا عملية كبيرة، وأتمنى الشفاء العاجل لمصابينا".

أضاف "أصدرتُ تعليماتي للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن لفرض حصار فوري على مدينة الخليل والاستعداد لإغلاق كامل على كل الضفة ابتداء من اليوم. قواتنا تعمل بقوات معززة لإحباط الإرهاب وتنفذ حملات اعتقال واسعة النطاق. سنلاحق مخربي حماس ومن أرسلهم في كل مكان وفي كل وقت. ليس لديكم مكان للاختباء".

عقد رئيس الأركان الجنرال إيال زمير تقييماً للأوضاع في أعقاب العملية، وخلاله عُرضت تفاصيل الحدث - وحسبها تم اغتيال المنفذين على يد نائب قائد كتيبة "آري" وقائد السرية الذين هرعوا إلى المكان. وقال رئيس الأركان: "وُجد في سيارة المنفذين كمية كبيرة من الذخيرة، والعمل السريع للمقاتلين حال دون وقوع عملية أخطر". بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على عشرات وسائل القتال، من بينها أسلحة من نوع "M16"، أسلحة "كارلو"، أسلحة "إيرسوفت" وأربعة عبوات ناسفة.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش وحرس الحدود في الضفة الغربية دخلت في عملية هجومية في منطقة مدينة الخليل - وقد فُرض عليها وعلى قرى أخرى في المنطقة طوق كامل. المقاتلون يعملون في منازل "المنفذين" وفي منازل مشتبه بهم آخرين.