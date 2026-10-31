إسرائيل ترفع حالة التأهب لضرب إيران.. مخاوف من حرب طويلة الأمد

حالة تأهب قصوى في إسرائيل استعدادًا لشن هجوم على إيران: يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملة قصيرة، لكن إسرائيل ترى أن الحرب ستكون طويلة، بحسب ما أفاد به يوسي يهوشوع، المحلل العسكري والأمني في i24NEWS العبرية

تقدّر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن اندلاع مواجهة مباشرة مع إيران سيؤدي، بشكل شبه مؤكد، إلى فتح جبهة إضافية مع حزب الله. ورغم عدم وجود داعٍ للذعر غير المبرر، ينبغي الاستعداد للتعامل بالتزامن مع تهديدات الطائرات المسيّرة والطائرات الصغيرة من دون طيار والقصف الصاروخي من الشمال.

يتصاعد التوتر في ظلّ التعقيدات السياسية الداخلية في إسرائيل، وكذلك التطورات السياسية في الولايات المتحدة، ما يضع صُنّاع القرار أمام مفترق حاسم.