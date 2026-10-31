ردّ عضو الكنيست أحمد الطيبي، مساء الجمعة، بلهجة حادة على تصريحات يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلي، الذي وصف المواطنين العرب في إسرائيل بأنهم "التهديد الأكبر لبقاء الدولة"، في منشور عبر منصة "إكس"، تطرق فيه أيضًا إلى الأيديولوجية الإسلامية وربطها بالقتل واحتلال شعوب من ديانات أخرى.

وقال الطيبي في رده إن يائير نتنياهو، المقيم في ميامي، نشر "تصريحًا عنصريًا ومعاديًا للسامية على طريقته المعتادة"، مضيفًا: "على الأقل، يعمل العرب هنا لكسب رزقهم بكرامة، ولا يكتفون بالتغريد من مكان إقامتهم في ميامي".

واتهم الطيبي نجل رئيس الوزراء بمواصلة خطاب التحريض والعنصرية، مؤكدًا أن المواطنين العرب سيواصلون العمل من أجل مستقبل قائم على التعاون والمساواة في الحقوق، والسعي إلى تغيير الواقع الذي وصفه بالمأساوي، والذي حمّل مسؤولية نشوئه لوالده بنيامين نتنياهو.

https://www.instagram.com/p/DfIioknC2C2/?vrfl=MWhvOTF3dTBhdTYzcw== This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وفي إشارة إلى احتمال إجراء جولة انتخابية ثانية، قال الطيبي: "إذا جرت جولة ثانية، فسنأتي بأعداد أكبر وبإصرار أشد".

وجاء رد الطيبي في أعقاب منشور أثار انتقادات بسبب وصفه المواطنين العرب في إسرائيل بأنهم يشكلون التهديد الأكبر لبقاء الدولة، وما تضمنه من ربط بين الإسلام والعنف.