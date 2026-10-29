الليكود يحدد "الحلقة الأضعف".. هل يكون بينيت مفتاح حكومة نتنياهو؟

على خلفية نشر نتائج الانتخابات، يضع حزب الليكود نفتالي بينيت في خانة الحلقة الأضعف، على أمل ضمه إلى حكومة اليمين، حسبما أفاد مساء اليوم الخميس المراسل السياسي في القناة العبرية نداف إليملخ. ويُذكر أن بينيت حصد 7 مقاعد في الانتخابات، مع انشقاق حزب «ياحد».

في غضون ذلك، التقى بينيت مساء اليوم برئيس حزب «يشار!» غادي آيزنكوت لبحث "كيفية تشكيل حكومة جيدة في إسرائيل بأسرع وقت ممكن".

أعلنت لجنة الانتخابات مساء اليوم انتهاء فرز 100% من الأصوات، وبحسب النتائج يتصدر الليكود بـ27 مقعدًا، يليه حزب «يشار!» بزعامة آيزنكوت بـ21 مقعدًا. وتضم كتلة نتنياهو 53 مقعدًا، وكتلة التغيير 48 مقعدًا، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا. وبحسب النتائج الفعلية، لم يُحسم الأمر لأي من الطرفين، إلا إذا أخلّا بوعودهما الانتخابية؛ لذلك يحاول كل طرف الآن معرفة كيف يمكنه تشكيل حكومة.