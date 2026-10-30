أكملت لجنة الانتخابات المركزية الليلة (بين الخميس والجمعة) فرز 100% من أصوات الناخبين، بما في ذلك الأصوات في الأظرف المزدوجة. وتُظهر التوزيعة الرسمية للمقاعد أن كتلة نتنياهو أنهت الانتخابات بحصولها على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لكتلة آيزنكوت، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا. وظل الليكود الحزب الأكبر بـ27 مقعدًا، يليه حزب «يَشار!» برئاسة آيزنكوت بـ21 مقعدًا، ثم حزب «معًا» بـ12 مقعدًا.

بلغت نسبة التصويت العامة 77.9%، وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية في بياناتها أن «نسبة الحسم تبلغ 3.25% من مجموع الأصوات الصحيحة»، وبذلك فإن الحد الأدنى من الأصوات المطلوب لتجاوز نسبة الحسم في هذه الانتخابات هو 184,947 صوتًا. وتُظهر البيانات أن القائمة المشتركة حصلت على 11 مقعدًا، فيما حصل كل من الديمقراطيين والقائمة العربية الموحدة على ثمانية مقاعد.

ستشغل أحزاب «يسرائيل بيتنو» و«عوتسماه يهوديت» و«يهدوت هتوراة» سبعة مقاعد لكل قائمة، فيما حصل كل من «شاس» و«الصهيونية الدينية» على ستة مقاعد. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية عند انتهاء فرز الأصوات أن «التوزيع الرسمي للمقاعد يؤكد أن معسكر نتنياهو ينهي الانتخابات بـ53 مقعدًا». أما بقية القوائم التي خاضت الانتخابات فلم تتجاوز نسبة الحسم، ولن تكون ممثلة في الكنيست السادسة والعشرين التي تبدأ أعمالها.

فيما يلي قائمة بأعضاء الكنيست الـ120 حسب الأحزاب:

الليكود (27 مقعدًا):

1. بنيامين نتنياهو

2. إيلياهو كوهين

3. أمير أوحانا

4. ياريف جدعون ليفين

5. ميري ريغيف

6. يسرائيل كاتس

٧. جدعون ساعر

8. أوفير كاتس

9. تالي جوايلي

10. يوآف كيش

11. يعقوب باردوغو

12. مخلوف زوهار

13. ألموغ كوهين

14. عميحاي شيكلي

15. إليشع مَدَان

16. دافيد بيتر

١٧. موشيه سعده

18. حاييم كاتس

19. دافيد أمسالم

20. حافة عطية

21. بوعاز بيسموت

22. دافيد بيتان

23. شلومو كرعي

24. نير بركات

25. غيلا غمليئيل دمري

26. إيلي غولدشميت

27. إيرز تدمور

يشار! (21 مقعدًا):

1. غادي آيزنكوت

2. يورام كوهين

3. أوريت فركاش هكوهين

4. عدي ألتشولر

5. ماتان كاهانا

6. يحيئيل موشيه تروفر

٧. شاؤول مريدور

8. تائير سولي إفرغان

9. أوشريت غاني غونين

10. شيرا شابيرا

11. عينبار هاروش جيتي

12. إليعازر شتيرن

13. كميل أبو ركن

14. دفورا بيخار

١٥. أليكس ريف

16. عنبار يحزقيلي بليليوس

17. روعي شموئيل فولكمان

18. إسرائيل زري

19. تال أوحانا

20. إليساف بيرتس

21. يافا طبجة

معًا - بيحاد (12 مقعدًا):

1. نفتالي بينيت

2. يائير لابيد

3. كيرين أيال تيرنر

4. ميراف بن آري

5. ليران أفيشار بن حورين

6. نوعام موشيه تيبون

7. ميخال هيرش ناغري

8. إيتان غينزبورغ

9. ميراف كوهين

10. يوناتان شاليف

11. بروريا نعيم أرمان

12. رام بن باراك

القائمة المشتركة (11 مقعدًا):

1. يوسف جبارين

2. أحمد الطيبي

3. فاتن غطاس

4. بكر عواودة

5. عوفر كسيف

6. يوسف العطاونة

7. مها كركبي صباح

8. أحمد دراوشة

9. نهاية وشاحي

10. حسن النصاصرة

11. هيثم زحالقة

الديمقراطيون (8 مقاعد):

1. يائير جولان

2. نعمة لازيمي

3. جلعاد كاريف

4. إفرات رايتن ماروم

5. يائير فينك

6. غابريئيلا لاسكي شوتس

7. عمري رونين

8. ميخال روزين

القائمة العربية الموحدة (8 مقاعد):

1. منصور عباس

2. يوآف سيغلوفيتش

3. وليد طه

4. وليد الهوَاشلة

5. إيمان خطيب ياسين

6. ياسر حجيرات

7. إبراهيم الطوري

8. عبد الكريم مصري

يسرائيل بيتنو (7 مقاعد):

1. أفيغدور ليبرمان

2. رفائيل بن شطريت

3. تاليا لنكري

4. عوديد فورير

5. يوليا مالينوفسكي كونين

6. شارون شرعابي

7. حمد عمار

"عوتسماه يهوديت" (7 مقاعد):

1. إيتمار بن غفير

2. تالي غوتليب

3. يتسحاق فاسرلاوف

4. عميحاي إلياهو

5. ليمور سون هار-ميليخ

6. يتسحاق كرويزر

7. حنمال شيراي دورفمان

يهودوت هتوراه (7 مقاعد):

1. يعقوب آشر

2. إسحاق يسسخار غولدكنوبف

٣. يتسحاق زئيف بيندروس

4. مئير بوروش

5. موشيه عزريئيل روزنتال

6. إيلي شتارك

7. يهودا ليب فايسفيش

شاس (6 مقاعد):

1. أرييه مخلوف درعي

2. ينون أزولاي

3. ميخائيل موشيه مالكيئيلي

4. يوآف بن تسور

5. حاييم بيتون

6. درور دافيد عاموس

الصهيونية الدينية (6 مقاعد):

1. بتسلئيل سموتريتش

2. موشيه فيجلين

3. أوريت ملكا ستروك

4. سمحا روتمان

5. تسفي مور

6. إيتمار مردخاي إيتام