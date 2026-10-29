فضيحة تسريبات في البنتاغون.. بيت هيغسيث يقيل مسؤولًا رفيعًا بسبب حرب إيران

هزة في البنتاغون: أقال وزير الدفاع بيت هيغسيث اليوم (الخميس) رئيس مديرية الاستراتيجية والخطط والسياسات (J-5) في هيئة الأركان المشتركة، وفقًا لما أفادت به شبكة CBS News. وبحسب التقرير، فإن المسؤول هو الفريق بريت سيلفيا، وهو ضابط رفيع في الجيش الأمريكي برتبة ثلاث نجوم، وكان يشغل منصب مخطط الحرب في البنتاغون.

بحسب مصدر مطّلع على التفاصيل، اتُّهم سيلفيا بسلوك غير لائق بسبب تسريب معلومات سرية تتعلق بالحرب في إيران والحرب بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف أن «سيلفيا فشل في ثلاثة اختبارات لجهاز كشف الكذب أُجريت بشأن نقل معلومات سرية إلى الصحافة، وقد أُحيل الملف إلى وزارة العدل».

يأتي ذلك في توقيت حساس للغاية، قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وعلى خلفية تقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس استئناف القتال ضد إيران. وكان المنصب الذي شغله سيلفيا يُعد حلقة الوصل الحاسمة بين القوات العملياتية في الميدان والبنتاغون والبيت الأبيض.

سيلفيا، القائد السابق للفرقة 101 المحمولة جواً («النسور الصارخة»)، هو آخر من غادر منصبه ضمن سلسلة طويلة من كبار الضباط منذ وصول هيغسيث إلى البنتاغون قبل نحو عامين. وهو أيضاً ثاني شخص يُقال من هذا المنصب الحساس خلال العام الماضي.