تسبب تسرب نفطي قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في فرض قيود مؤقتة على الصيد والوصول إلى عدة شواطئ، مما أثار مخاوف بشأن التلوث البيئي وتساؤلات حول التأثير المحتمل على محطات التحلية.

تسرب النفط جاء من سفينة كانت تشحن النفط الخام حسبما أفيد. ويقول المسؤولون هناك إن السفينة تعرضت لضربة بمقذوف مجهول الشهر الماضي، لكنها واصلت نشاطها. وقد أدت الهجمات المتكررة على السفن التجارية منذ بدء الحرب الأمريكية والإسرائيلية مع إيران إلى تصاعد المخاوف بشأن التداعيات البيئية للنزاع.

يشكل الماء المحلى أكثر من 80% من مياه الشرب في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توجد محطات رئيسية في دبي والطويلة. وكانت محطات التحلية في الخليج قد تعرضت بالفعل لتهديدات مباشرة في وقت سابق من هذا العام.

لم يتم الإعلان عن أي إغلاقات، وقال خبراء المياه إنه من الصعب تقييم التأثير دون توفر مزيد من المعلومات حول مدى حجم التسرب.

قال سايمون بوكسال، المحاضر الكبير في جامعة ساوثهامبتون، إن الضرر يعتمد على نوع النفط والكمية. وأضاف: "النفط الخام على وجه الخصوص هو منتج طبيعي، ولذلك سيتحلل النفط الخام في البيئة البحرية، خاصة في المياه الدافئة مثل الخليج، خلال بضعة أسابيع فقط". وأوضح أنه يجب إيقاف تشغيل المحطات فور اقتراب النفط منها لتجنب التلوث.

قال نضال هلال، مدير مركز أبحاث المياه في جامعة نيويورك أبوظبي، إن التسربات النفطية يمكن أن تهدد محطات التحلية حتى عندما لا يصل النفط فعليًا إليها، حيث تكمن نقطة الضعف الرئيسية في مأخذ مياه البحر. وأضاف: "بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تُعتبر التحلية حجر الزاوية في أمن مياه الشرب، يكمن القلق الرئيسي فيما إذا كان النفط يمكن أن يصل إلى مآخذ مياه البحر ويعرض عملية المعالجة للخطر."

لقد تسبب التسرب النفطي عام 1991 أيضًا في تلوث واسع النطاق على الشواطئ. وقال بوكسال: "بعد مرور عقود، ما زلنا نشهد مشاكل تتعلق بالتلوث الناتج عن ذلك الحادث تحديدًا"، لكنه أشار إلى أن التسرب في الإمارات لم يكن "بذلك الحجم على الإطلاق".