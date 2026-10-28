يرصد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تحركات أمريكية لإعادة بعض القوات التي سُحبت من الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية، بما يشمل مدمرات بحرية وطائرات للتزود بالوقود، في تطورات قد تشير إلى الاستعداد لاحتمالات تصعيد جديد مع إيران، من دون وجود تأكيد رسمي على اتخاذ قرار بشن هجوم.

وبحسب المعهد، الذي يتابع انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط والخليج العربي، بدأ الجيش الأمريكي خطوات لإعادة نشر جزء من القوات التي غادرت المنطقة منذ انتهاء حرب «زئير الأسد».

ومن أبرز المؤشرات التي رصدها المعهد عودة مدمرات أمريكية إلى البحر المتوسط، إلى جانب تحركات لطائرات التزود بالوقود العائدة إلى أوروبا.

وقال مصدر في المعهد إن تحليل حركة الطائرات ومتابعتها يشير، بحذر، إلى إعادة بناء منظومة طائرات التزود بالوقود الأمريكية في أوروبا، مشيرًا إلى احتمال أن تشكل هذه التحركات نقطة انطلاق للانتقال إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، التي تشمل الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أفاد المعهد بأن ثلاث مدمرات أمريكية تعمل حاليًا في البحر المتوسط، لتنضم إلى مدمرة أخرى كانت موجودة في المنطقة، وفقًا للتحديث السابق للمعهد.

ومع ذلك، أكد المعهد أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المدمرات ستقترب من منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن متابعة التحركات مستمرة، وأنه سيصدر تحديثات إضافية خلال الأيام المقبلة.

ولفت المعهد إلى أن الجيش الأمريكي أعاد بعض قواته من المنطقة خلال الأشهر الماضية، لكنه أبقى فيها قوة قتالية كبيرة تضم قدرات جوية وبحرية.

وتبقى دلالات التحركات الأخيرة غير محسومة، إذ لا تشير المعلومات الواردة إلى قرار أمريكي مؤكد بشن هجوم جديد على إيران، لكنها تعكس إعادة تموضع لبعض القدرات العسكرية الأمريكية ومتابعة الاستعدادات المحتملة لأي تطورات إقليمية.