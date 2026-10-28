قطر تنتظر رد طهران على مقترح جديد لاتفاق نووي، وفق ما علمت i24NEWS

علمت i24NEWS أن قطر في انتظار رد من طهران بشأن اقتراح جديد للاتفاق النووي، والذي قد يصل في وقت مبكر من يوم الخميس.

بموجب الاقتراح الحالي، ستتخذ إيران خطوات محددة بشأن برنامجها النووي وفي المقابل سيتم تخفيف العقوبات والإفراج عن بعض الأموال المجمدة، بحسب ما أفاد به دبلوماسيان إقليميان لقناة i24NEWS.

سيقضي الاقتراح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) إلى مواقع نووية مختلفة.

يوم الثلاثاء، أطلع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن عودة المفتشين إلى تلك المواقع فقط هي التي يمكن أن توفر صورة دقيقة عن حالة البرنامج النووي الإيراني.

تكمن صعوبة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حتى الآن في مطالبة إيران برفع "الحصار" (الضغط الاقتصادي) والحصول على بعض التخفيف من العقوبات قبل مناقشة القضية النووية.

ومع ذلك، أصرت إدارة ترامب على أنه يجب اتخاذ خطوة نحو معالجة القضية النووية كجزء من المرحلة الأولى نفسها.