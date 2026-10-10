كُشف عن الاسم الذي يحمله الأمر العسكري الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي للتعامل مع حوادث اختطاف الطائرات المدنية، وهو "التجارة العالمية"، بعدما جرى تفعيله خلال حادثة محاولة اختطاف رحلة تابعة لشركة "فلاي دبي" في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحسب المعلومات التي سُمح بنشرها، فإن الأمر يحدد آلية استجابة سلاح الجو الإسرائيلي في حال تعرض طائرة مدنية لمحاولة اختطاف، إذ يُفترض أن تتدخل المقاتلات للتعامل مع الخاطفين أو المسلحين، ومنع اتساع نطاق الحادثة أو وقوع إصابات وأضرار إضافية.

ولا تقتصر أهداف الأمر على حماية الركاب وأفراد الطاقم، بل تشمل أيضًا منع تعرّض أصول استراتيجية لأضرار محتملة نتيجة تطورات الحادثة.

ووفقًا للتفاصيل المنشورة، يتيح الأمر العسكري، عند الضرورة، إقلاع مقاتلات لاعتراض الطائرة المدنية ومرافقتها، مع إمكانية إسقاطها في ظروف معينة، أو توجيهها تحت الحماية إلى الهبوط في مطار آمن.

ويكشف تفعيل الأمر خلال حادثة "فلاي دبي" عن طبيعة الإجراءات التي يعتمدها الجيش الإسرائيلي للتعامل مع سيناريوهات اختطاف الطائرات المدنية، وهي حالات تتطلب قرارات سريعة لتقييم التهديد والموازنة بين سلامة الركاب وأفراد الطاقم ومنع وقوع أضرار أوسع.