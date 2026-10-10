مساعد طيار "فلاي دبي" خطط لتحطيم الطائرة في مطار بن غوريون.. تفاصيل خطيرة

النائب العام لدولة الإمارات، الدكتور حمد سيف الشامسي، نشر اليوم (الجمعة) تفاصيل جديدة من تحقيق حادثة رحلة فلاي دبي. ووفقًا لبيان النيابة العامة، فإن مساعد الطيار همام الهمامي خطط للسيطرة على الطائرة وتحطيمها في مبنى الركاب بمطار بن غوريون، بهدف التسبب بأكبر عدد ممكن من الضحايا.

وفقًا للتحقيق، في يوم الحادثة هاجم المشتبه به الطيار بفأس طوارئ داخل قمرة القيادة. الطيار الذي كان من المفترض أن يقود رحلة العودة لاحظ سلوكًا غير طبيعي بباب قمرة القيادة، توجه إلى المكان ونجح في الدخول باستخدام رمز الأمان. تدخل في الهجوم بمساعدة أحد أفراد طاقم الطائرة وعدد من الركاب، أنقذ الطيار المصاب وسيطر على المشتبه به.

أفاد النائب العام الإماراتي أنه وفقًا لنتائج التحقيق، بدأ تطرف المشتبه به في عام 2017، أثناء دراسته في أستراليا. تعرض لمحتويات متطرفة تمجد التنظيمات المتطرفة وعمليات الانتحار، وطور هوسًا بهجمات 11 سبتمبر. ووفقه، فقد استعد للمخطط من خلال استهلاك محتوى تحريضي وتدريبات ملاكمة.

يتبين أيضًا أن المشتبه به استغل رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لدراسة مسار الطيران والمطار، وحاول تنفيذ خطته في الزيارة الثالثة. عمل المشتبه به سابقًا في شركة عمان للطيران وشركة الخطوط الملكية المغربية، وانضم إلى شركة فلاي دبي في يناير 2026. ووفقًا للادعاء، فقد استوفى المتطلبات المهنية والأمنية عند تعيينه، ولم تُرصد حينها مؤشرات على نواياه.

المتهم اعترف بالأفعال وبالتخطيط، وادعى أنه تصرف بمفرده. النيابة في الإمارات العربية المتحدة تواصل التحقيق فيما إذا كان لديه شركاء أو علاقات أخرى، وتحليل التسجيلات والتقارير الفنية.