كرّم الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، اليوم الخميس، ستة ركاب إسرائيليين والطيار الهندي من رحلة "فلاي دبي"، بمنحهم "وسام الشجاعة المدنية"، تقديرًا لشجاعتهم وتدخلهم الذي أسهم في منع كارثة جوية كبيرة.

وأقيمت مراسم التكريم في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس، حيث أشاد هرتسوغ بتصرف الركاب والطيار خلال الحادث، مؤكدًا أن ما جرى لم يترك وقتًا للتفكير أو وضع خطة مسبقة، وإنما تطلب تحركًا سريعًا لإنقاذ الأرواح.

وشملت قائمة المكرّمين تالي مِنس، التي كانت أول من لاحظت وقوع الحادث وطلبت المساعدة، إلى جانب يانيف حيون، وتسفيكا مِنس، وأور براديلوف، وأساف راغوان، الذين تدخلوا للسيطرة على المهاجم داخل قمرة القيادة. كما كُرّم الدكتور شوتا موساييف، الذي ساعد في تقييد المهاجم وقدم العلاج الطبي للطيار المصاب.

ووجّه هرتسوغ كذلك إشادة خاصة إلى قائد الطائرة الهندي، الكابتن سميت ماتشِهار، الذي واجه المهاجم رغم إصابته وتمكن من فتح باب قمرة القيادة أمام الركاب، ما أتاح لهم التدخل.

وقال هرتسوغ خلال المراسم إن ما حدث كان موقفًا «لم يكن هناك وقت للتفكير فيه أو وضع خطة أو التشاور»، مضيفًا أن الخلافات داخل المجتمع الإسرائيلي فقدت معناها في تلك اللحظة، ولم يبقَ سوى الإنسان الموجود إلى جانب الآخر وواجب إنقاذه.

وأكد الرئيس الإسرائيلي أن المكرّمين الستة أسهموا في منع «كارثة جوية كبيرة»، مشيرًا إلى أن الحادث كان يمكن أن تكون له تداعيات واسعة على إسرائيل والمنطقة.

وفي الوقت نفسه، شدد هرتسوغ على أن شجاعة الركاب والطيار لا تعفي الجهات المختصة من تقديم إجابات كاملة وواضحة للجمهور بشأن ظروف الحادث، قائلًا إن «للجميع، ولنا جميعًا، الحق في الحصول على إجابات واضحة وكافية».

وأضاف أن الوسام لا يكرّم إنقاذ الأرواح فحسب، بل يعكس أيضًا ما وصفه بـ«روح الشجاعة المدنية» والقدرة على التصرف في لحظات الخطر.

ومنح هرتسوغ الوسام بناءً على توصية لجنة خاصة ترأسها نائب الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية المتقاعد، القاضي إلياكيم روبنشتاين.

وكان الحادث قد وقع خلال رحلة "فلاي دبي" من دبي إلى تل أبيب، بعدما هاجم أحد أفراد طاقم القيادة الطيار الآخر داخل قمرة القيادة، ما أدى إلى فقدان الطائرة ارتفاعها. ووفق الرواية الإسرائيلية، تمكن الكابتن ماتشِهار من مواجهة المهاجم وفتح باب القمرة، قبل أن تتدخل مجموعة من الركاب الإسرائيليين وتسيطر عليه.

وبحسب الرواية نفسها، ساعد حيون في تثبيت مقود الطائرة، بينما تدخل موساييف لتقديم الإسعافات الطبية للطيار المصاب بجروح خطيرة، إلى أن تمكنت الطائرة من تنفيذ هبوط اضطراري في السعودية.

وقال هرتسوغ إن 174 راكبًا وراكبة وصلوا إلى وجهتهم سالمين بفضل تصرفات المكرّمين، متوجهًا إليهم وإلى عائلاتهم بالقول إنه يحيي شجاعتهم باسم دولة إسرائيل.

وكان الرئيس قد أبلغ المكرّمين، الأسبوع الماضي، عزمه عرض قصتهم أمام اللجنة الاستشارية الخاصة بمنح "وسام رئيس الدولة للشجاعة المدنية"، والتوصية بتكريمهم، وهو ما تم خلال مراسم اليوم.