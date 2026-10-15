رؤساء جهاز الأمن الذين شغلوا مناصبهم في الفترة التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر لا يعرفون عن زيارة لرئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، هذا ما نشره مراسل الشؤون العسكرية في القناة العبرية يوسي يهوشواع . وقال مصدر أمني رفيع إنه لو كانت هناك زيارة كهذه، لكان يجب على جهاز الأمن أن يعرف عنها في الوقت الحقيقي.

وأضاف المسؤول الأمني الرفيع: "أجرينا جميع الفحوصات بأثر رجعي، ولا نعرف عن الحدث. ثمة شك كبير إذا كان عباس كامل أصلاً في البلاد". وختم: "إذا كان نتنياهو يعرف أنه كان هنا - فليقل مع من التقى".

وفقًا لفحص "هيئة البث الرسمية "، في الرحلة المصرية التي هبطت في إسرائيل في 26 سبتمبر 2023، كان هناك رجلا أعمال، وليس رئيس المخابرات المصرية. ووفقًا للفحص أيضًا، أقلعت الطائرة عائدة إلى القاهرة وهي خالية من الركاب.