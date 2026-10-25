المحاضر المتهم بتخطيط هجمات ضد العرب في إسرائيل: "أنا شخص طبيعي"

جرت صباح اليوم (الأحد) جلسة في المحكمة بشأن أستاذ الرياضيات المتهم بتخطيط هجمات ضد العرب في إسرائيل، شاحر نيفو . خلال الجلسة ادعى نبو أنه عاقل، وقال: "كنت عاديًا، وأنا عادي، وأنا متأكد أنني لا أحتاج إلى طبيب نفسي". القاضية قبلت أقواله وقررت أنه لا يجب إرساله للفحص خلافًا لرغبته.

في الجلسة التي عقدت صباح اليوم أمام القاضية إليانا دانييلي في المحكمة المركزية - اللد، نوقشت مسألة أهلية نيفو للمحاكمة، وإذا كان هناك حاجة لإحالته لفحص نفسي. محامي البروفيسور ادعى أن صورة أكثر اعتدالاً تتضح من مواد الأدلة، بالمقارنة مع الصورة التي تظهر في لائحة الاتهام.

في المناقشة ادعى نيفو أنه نُشر فقط الصفحة الأولى من برنامجه، وأنها لا تمثله: "الصفحة الأولى تعرضني كشخص يفرض حربًا على شعب إسرائيل دفعة واحدة"، وطلب نشر بقية الصفحات.

لقد وجّه إصبع اتهام وادعى: "هناك شخصان يجب أن يكونا هنا قبلي. موشيه فيجلين وأوري مِلمَد. هذان الشخصان هما الأكثر تطرفًا من ناحية اليمين".

بخصوص الفحص النفسي قال: "لم يتم فحصي نفسيًا في السابق، لم أقترب من هذه المجالات ولا أريد الاقتراب، أعتقد أنني على ما يرام تمامًا. شغلت منصب أستاذ في الجامعة، أثناء التحضير للبرنامج والانشغال به. أطلب من المحكمة ألا تضغط في هذا الاتجاه، كنت طبيعيًا وأنا طبيعي. أنا متأكد أنني لست بحاجة لطبيب نفسي".

القاضية كما ذُكر قبلت الطلب، وقالت إنها لا تجد ضرورة لإحالته للفحص خلافًا لرغبته.

دفاع البروفيسور شاحر نيفو من جامعة بار إيلان وافق اليوم على وجود أدلة ظاهرية وأسباب للاعتقال، خلال مناقشة طلب اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات.

بيان قاتل مكتوب بخط يد كثيف

المانيفستو القاتل الذي كتبه نبو كان عبارة عن وثيقة طويلة، مكتوبة بخط يد كثيف، حيث خطط وصمم تنفيذ خطة قاتلة ضد مئات المواطنين العرب في إسرائيل، سكان القدس الشرقية والفلسطينيين.

نيفو أطلق على خطته اسم "عيت" - وهي اختصار لعبارة "شعب سيقوم بالترانسفير". من لائحة الاتهام التي قدمها المحاميان روعي رايس وتومر شتاينبرغ من نيابة منطقة المركز يتضح أنه على خلفية أحداث "حارس الأسوار"، ولاحقًا بشكل أكبر في ظل الحرب، ومن منطلق دافع قومي-أيديولوجي، قرر المتهم التخطيط وتنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية بشكل متزامن، والتسبب في مقتل المئات من المواطنين العرب في إسرائيل، بمن فيهم البدو، في جميع أنحاء البلاد، وكذلك العرب سكان القدس الشرقية والفلسطينيين. وذلك بهدف دفعهم إلى الفرار وترحيلهم بشكل دائم إلى مناطق الأردن ولبنان وغزة.

على مدار أكثر من ثلاث سنوات، بدءًا من أوائل فبراير 2023 وحتى اعتقاله قبل حوالي أسبوعين، وضع وخطط برنامجًا منظمًا، شاملًا ومفصلًا. من أجل تنفيذ وتقدم خطته، قام بالعديد من التحضيرات العملية والمتنوعة، مثل جولات ميدانية استكشافية مسبقة، إعداد مستندات تشرح وتفصّل طريقة التنفيذ والمبررات لها، ومحاولة تجنيد نشطاء للمشاركة في الهجوم الإرهابي الذي خطط له.

وفقًا للخطة التي وضعها، سيتم تقسيم 72 إرهابيًا يهوديًا، لا يقل عن نصفهم من حاملي رخصة سلاح، بمن فيهم هو نفسه، إلى 12 خلية إرهابية. سيتسلح المنفذون بأسلحة مختلفة مثل المسدسات والبنادق والفؤوس والمطارق، وسيبدؤون بشكل مفاجئ تمامًا بتنفيذ أعمال إرهابية جماعية في المدن المختلطة والبلدات العربية في أنحاء إسرائيل. ووفقًا للخطة أيضًا، ستحصل الخلايا الإرهابية على دعم وإسناد مسبق التنسيق من جهات تخريبية سيتم تجنيدها من داخل الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك قصف مراكز التجمعات السكانية العربية عبر سلاح الجو وسلاح المدفعية وسلاح المدرعات.