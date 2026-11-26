كشفت صور أقمار اصطناعية عن تقدم متسارع في بناء منشأة محصّنة داخل جبل في منطقة بهجت آباد، شمالي مدينة أصفهان الإيرانية، وسط غموض بشأن طبيعة المشروع وأهدافه، وفق تقرير صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن.

وأوضح المعهد أن المنشأة قد تكون مخصصة لأغراض عسكرية، من بينها إنتاج الصواريخ أو أنظمة تسليح رئيسية، مع عدم استبعاد احتمال ارتباطها بالنشاط النووي الإيراني. واستندت هذه التقديرات إلى طبيعة التحصينات والإجراءات الأمنية، وأعمال الحفر، والسرعة غير المعتادة في تنفيذ المشروع.

وبحسب التقرير، بدأت إيران مؤخراً إقامة السياج الأمني المحيط بالموقع، الذي يُتوقع أن تبلغ مساحته نحو 5 آلاف متر مربع، فيما يتضمن المشروع مجمعاً من الأنفاق. ولفت المعهد إلى أن طهران أنشأت منشآت محصنة مماثلة في مناطق مختلفة، لكن وتيرة العمل في الموقع الجديد تبدو لافتة مقارنة بمشروعات سابقة.

وتقع المنشأة تقريباً في منتصف المسافة بين المجمع النووي في أصفهان وموقع جبل فأس القريب من منشأة نطنز النووية، ما يزيد من أهمية الموقع في التقديرات المتعلقة بطبيعة المشروع، من دون أن يشكل ذلك دليلاً على استخدامه لأغراض نووية.

واستند المعهد إلى صور التقطتها شركة «فانتور تكنولوجيز»، من بينها صور مؤرخة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أظهرت مراحل تطور المشروع منذ بدء الأعمال الأولية في ديسمبر/كانون الأول 2025.

ووفق التسلسل الزمني للصور، بدأت أعمال إزالة الأتربة وتجهيز المنطقة الإدارية ومدخل المنشأة بين 7 و12 ديسمبر/كانون الأول 2025، قبل شق طريق جديد باتجاه مجمع الأنفاق في يناير/كانون الثاني 2026. وفي أبريل/نيسان، ظهرت مؤشرات الحفر في المنطقة الشرقية، إلى جانب تراكم نواتج الحفر، فيما بدأت ملامح منطقة الأنفاق الغربية بالظهور في يونيو/حزيران من العام نفسه.

ورغم وضوح التقدم في أعمال الإنشاء، لا تزال وظيفة المنشأة غير محسومة، في ظل غياب معلومات مؤكدة بشأن طبيعة الأنشطة التي ستُنفذ داخل المجمع المحصّن.