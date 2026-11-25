تتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بالتوازي مع جهود وساطة قطرية تسعى لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية واسعة، وسط جدل سياسي وأمني متنامٍ بشأن فاعلية الضغوط الاقتصادية المفروضة على طهران والتلويح بملف الأسلحة الكيميائية الإيرانية.

وفي هذا السياق، أكد المستشار السابق في الخارجية الأمريكية، حازم الغبرة، في تصريحات من واشنطن، أن الضغوط الاقتصادية والحصار الأمريكي يحققان نتائج ملموسة داخل إيران، مستشهداً بأزمة انقطاع التيار الكهربائي وتراجع سعر صرف العملة المحلية.

وقال الغبرة: "الاقتصاد الإيراني في انهيار مستمر، حيث بدأ انقطاع الكهرباء في مناطق عديدة بسبب نقص الوقود لتشغيل المحطات، كما خسر الريال الإيراني 5% من قيمته في يوم واحد وأكثر من 7% خلال الأسبوع"، معتبراً أن التصريحات الإيرانية بشأن كسر الحصار تندرج في إطار "التسويق الداخلي".

وأضاف المستشار السابق في الخارجية الأمريكية أن حركة الملاحة التجارية الدولية في مضيق هرمز مستمرة بعشرات السفن يومياً مقابل توقف حركة الشحن الإيرانية، لافتاً إلى أن ملف السلاح الكيميائي الإيراني ليس مستجداً، وأن واشنطن لا تحتاج إلى ذرائع للتعامل مع أي تهديد يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى وجود توافق أمريكي داخلي على التحرك السريع ضد أي خطر من هذا النوع.

في المقابل، قلل الصحفي والخبير في العلاقات الدولية، خالد خليفة، من جدوى الخطاب الأمريكي والإسرائيلي التصعيدي، معتبراً أن إيران دولة إقليمية كبيرة اعتادت التكيف مع الحصار منذ 47 عاماً، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواجه قيوداً سياسية وزمنية داخل الكونغرس تحدّ من خياراتها العسكرية.

وقال خليفة: "ما نراه يندرج ضمن الدعاية المختلطة بالسياسة، والواقع أن الولايات المتحدة لا تملك وسيلة سياسية لكسر الجمود، وإيران قادرة على الصمود لفترة طويلة"، محذراً من أن أي هجوم عسكري على طهران سيقابل بردود تطال البنية التحتية في إسرائيل ودول الخليج، وسيتحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد ذات كلفة مالية وبشرية باهظة.

وأشار الصحفي والخبير في العلاقات الدولية إلى أن التلويح بملفي السلاح الكيميائي والنووي يرتبط بأزمات سياسية وائتلافية داخلية في إسرائيل، معتبراً أن المطالب الأمريكية ترقى إلى فرض "استسلام كامل" والسيطرة على الثروات النفطية على غرار النموذج العراقي، داعياً في المقابل إلى تغليب مسار الحوار والتسوية السياسية واحترام سيادة الدول لتجنب إشعال حرب إقليمية جديدة.