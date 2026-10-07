تقرير: سوريا تدرس إرسال قوات لمساندة السعودية ضد الحوثيين
دمشق تدرس خيارات لدعم الرياض في مواجهة هجمات الحوثيين، بينها تعزيز الدفاعات السعودية أو نشر قوات لمساندة القوات الشرعية، فيما تؤكد مصادر سورية أن الأولوية تبقى للملفات الداخلية وإعادة الإعمار.
تدرس سوريا، بحذر، إمكانية تقديم دعم عسكري لحليفتها السعودية في حربها ضد جماعة الحوثيين في اليمن، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري اطلعا على طبيعة النقاشات الجارية.
وبحسب المصدرين، تشمل الخيارات المطروحة تقديم مساعدات تهدف إلى تعزيز قدرات المملكة على التصدي لهجمات الحوثيين، أو نشر قوات سورية للمساعدة في دعم القوات اليمنية المدعومة من السعودية في القتال ضد الجماعة.
ولم يتضح ما إذا كانت دمشق اتخذت قرارًا نهائيًا بشأن أي من هذه الخيارات، في ظل استمرار تركيز الحكومة السورية على الملفات الداخلية، ولا سيما إعادة بناء مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب الأهلية.
وفي هذا السياق، قال دبلوماسي سوري لـ"رويترز" إن دمشق تقف إلى جانب السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، لكنه شدد على أن الأولوية الأساسية للحكومة السورية تبقى للملفات الداخلية، بما في ذلك جهود التعافي وإعادة الإعمار.
ويأتي بحث هذه الخيارات في وقت تواجه فيه السعودية تهديدات متواصلة من الحوثيين، بينما تحاول دمشق إعادة ترتيب علاقاتها الإقليمية وتثبيت موقعها بعد سنوات من الصراع الداخلي.
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ولا يعني بحث تقديم الدعم العسكري أن سوريا قررت بالفعل الانخراط المباشر في الحرب ضد الحوثيين، إذ لا تزال طبيعة أي مساهمة محتملة وحجمها وتوقيتها قيد الدراسة، وفق المعطيات التي أوردتها المصادر.