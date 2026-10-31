تسجيلات سرية لمحمد الضيف.. ماذا تكشف عن التخطيط لهجوم 7 أكتوبر؟

كشفت قناة الجزيرة، مساء الجمعة، عن صور وتسجيلات مصورة نادرة لمحمد الضيف، القائد السابق للجناح العسكري لحركة حماس، تتضمن مشاهد لاجتماعات جمعته بعدد من كبار قادة الحركة، بينهم قائد لواء خان يونس رافع سلامة، ومسؤول الاستخبارات محمد عودة، والمتحدث باسم كتائب القسام حذيفة كحلوت، المعروف باسم أبو عبيدة.

وعُرضت المواد للمرة الأولى ضمن حلقة من برنامج التحقيقات الاستقصائي "ما خفي أعظم"، الذي تناول مسيرة الضيف ودوره في بناء القدرات العسكرية لحماس، وكشف تفاصيل عن التحضيرات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر. وذكرت القناة أن التسجيلات والصور حصلت عليها مباشرة من الحركة.

وتضمنت الحلقة تسجيلًا أرشيفيًا قديمًا تحدث فيه الضيف عن تجربته في السجون الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه استغل فترة اعتقاله للقراءة عن الأسلحة والبنادق. كما استعرض نشاطه المسلح في الضفة الغربية خلال تسعينيات القرن الماضي، موضحًا أنه انتقل إليها بسبب توافر فرص أكبر للحصول على الأسلحة والذخائر.

كما استضاف التحقيق جهاد يغمور، أحد المشاركين في اختطاف وقتل الجندي الإسرائيلي نحشون فاكسمان، الذي تحدث عن تفاصيل العملية، مشيرًا إلى أنها جرت بتخطيط من الضيف. وكشف تسجيل آخر أن قيادة حماس بحثت آنذاك إمكانية نقل فاكسمان إلى قطاع غزة.

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وفي سياق استعراض نشأة القدرات العسكرية للحركة، قال الضيف إنه عمل مع القيادي يحيى عياش على وضع الأسس لتسليح الجناح العسكري لحماس في قطاع غزة. وأضاف أنهما عقدا اجتماعات مع قيادات أخرى، من بينها محمد السنوار، عقب الإفراج عن مؤسس الحركة أحمد ياسين، الذي وضع بناء الجناح العسكري وتعزيز تسليحه على رأس الأولويات.

وتطرق الضيف إلى نشاط كتائب القسام خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، معتبرًا أن الصواريخ وقذائف الهاون والأنفاق شكلت أدوات ضغط على إسرائيل، بهدف مواصلة استهداف المستوطنات ودفعها إلى الانسحاب.

اجتماع الضيف والسنوار وعيسى قبل هجوم 7 أكتوبر

ومن أبرز ما كشفه التحقيق، تفاصيل اجتماع جمع محمد الضيف ومروان عيسى ويحيى السنوار، وبدأت خلاله، وفق ما عرضه البرنامج، التحضيرات العملية لهجوم السابع من أكتوبر، الذي أطلقت عليه حماس اسم "مشروع فهد".

وبحسب محضر الاجتماع الذي بثته الجزيرة، طُرحت إمكانية إلغاء الخطة في حال تحقق تقدم في ملف المسجد الأقصى وتحسن أوضاع الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كما عرض البرنامج تسجيلًا صوتيًا يظهر فيه يحيى السنوار وهو يتصل بمحمد الضيف بحالة من الحماس، عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار في ختام عملية "حارس الأسوار" عام 2021.

وتسلط المواد التي عرضها التحقيق الضوء على محطات من مسيرة الضيف، ودوره في تطوير القدرات العسكرية لحماس، إلى جانب تفاصيل جديدة بشأن الاجتماعات والاعتبارات التي سبقت التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر.