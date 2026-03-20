وسائل إعلام إيرانية: مقتل المتحدث باسم الحرس الثوري

حاولت إسرائيل اغتيال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نياني. وزعمت وسائل الإعلام الإيرانية صباح اليوم (الجمعة) أنه قُتل.

وفي السياق نفسه، أفيد أيضاً في إيران بأن رئيس استخبارات قوات البسيج، الجنرال إسماعيل أحمدي، قد تم اغتياله هو أيضاً.

أول أمس صادق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس على اغتيال إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات الإيراني. وقال في بيان"كان مسؤولاً عن جهاز الاغتيالات والقمع الداخلي للنظام في إيران وعلى تعزيز التهديدات الخارجية. سياسة إسرائيل واضحة وحاسمة: لا أحد في إيران يتمتع بالحصانة والجميع في دائرة الاستهداف."

قامت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي باغتيال علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، إلى جانب قائد قوات البسيج، رضا سليماني، الذي تم تصفيته مع كبار قادته. الهجوم استهدف مقرًا بديلًا أقامته القوات في معسكر ميداني. من بين الذين قُتلوا في الهجوم: المساعد الشخصي لسليماني، قريشي، وكذلك قائد قوات البسيج في مدينة شيراز.

اغتيال لاريجاني مؤلمة أكثر بكثير من اغتيال محتمل لمجتبى خامنئي، إذ أن هذا هو الشخص الذي أُوكلت إليه الأنظمة الحساسة وعُيّن من قبل خامنئي الأب لإدارة الدولة من بعده. في الوقت نفسه، أفاد مصدر إسرائيلي لقناة i24NEWS: معظم قيادة البسيج اغتيلو في الضربة الإسرائيلية.