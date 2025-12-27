الاعتراف بصوماليلاند: حركة الشباب تعلن أنها ستقاتل استخدام إسرائيل للإقليم

أعلنت حركة الشباب في الصومال التابعة لتنظيم القاعدة في بيان، اليوم السبت أنها ستقاوم بالقوة أي محاولة من جانب إسرائيل لاستخدام أراضي صوماليلاند، وذلك عقب اعتراف إسرائيل الرسمي بهذه الجمهورية المعلنة من جانب واحد، وقال المتحدث باسم الحركة، علي ديري، بأن "حركة الشباب ترفض طموح إسرائيل في المطالبة بأجزاء من أراضينا أو استخدامها، ولن نقبل بذلك وسنقاومه"، مستندًا إلى تبرير ديني. ويمثل هذا الموقف تصعيدًا جديدًا في الخطاب بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية، أمس الجمعة، اعترافها بصوماليلاند.

كما ندد علي ديري بما وصفه بـ"الإذلال المتمثل في ابتهاج بعض الصوماليين بهذا الاعتراف"، موجهًا كلامه مباشرةً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووفقًا له، فإن "إسرائيل العدو الأكبر للمجتمع الإسلامي"، وهو خطاب كلاسيكي تستخدمه الحركة.

وفي السياق، أدانت الحكومة الصومالية في مقديشيو القرار الإسرائيلي، معتبرةً إياه انتهاكًا صريحًا لسيادتها. كما أعربت عدة دول في المنطقة، من بينها تركيا ومصر، عن معارضتها، معتبرةً أن هذا الاعتراف يُنذر بتفاقم التوترات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن. يؤكد هذا البيان الصادر عن حركة الشباب على المخاطر الأمنية المرتبطة بالتداعيات الجيوسياسية للاعتراف بصوماليلاند، في منطقة تتسم بالفعل بعدم الاستقرار والعنف.

تعتبر حركة الشباب، التي تقاتل الحكومة الصومالية منذ عام 2006، أرض الصومال جزءًا لا يتجزأ من الصومال، رغم إعلانها الاستقلال عام 1991. وقد أدى الاعتراف الإسرائيلي، وهو الأول من نوعه على الساحة الدولية، إلى تجدد التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن، أمس الجمعة، اعتراف إسرائيل الرسمي بجمهورية الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة، ما يُمثل إنجازًا دبلوماسيًا هامًا في منطقة القرن الأفريقي، وذكر نتنياهو، في بيان، على منصة "إكس" أن "إسرائيل تخطط لتوسيع علاقاتها مع أرض الصومال من خلال تعاون واسع في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد".

وفي السياق ومن خلال اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة مع عبد السلام عبدي علي وزير خارجية الصومال، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وعبد القادر حسين عمر وزير خارجية جيبوتي، لتناول التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند، أكد الوزراء على الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.