كشف رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس عن تفاصيل قال إنه سمعها من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال لقاء جمعهما عام 2021 في مقر إقامة رئيس الحكومة ببلفور، مشيرًا إلى أن نتنياهو تحدث حينها عن علاقته مع زعيم حركة حماس السابق يحيى السنوار، وقال إنه "يفهمه".

وجاءت تصريحات عباس في أعقاب خطاب "الوحدة" الذي ألقاه نتنياهو، وهاجم خلاله الأحزاب العربية بشدة، متهمًا إياها بتهديد أمن إسرائيل.

وفي حديث لموقع "واينت"، قال عباس إن خطاب نتنياهو أعاد إلى ذاكرته أمورًا سمعها منه خلال لقائهما السابق، مضيفًا:"هو يصوّرنا على أننا خطر على أمن الدولة، ويواصل التحريض ضدنا وضد المواطنين العرب في إسرائيل. لكنني فكرت في أنه عندما جلسنا في بلفور، قال لي إنه ويحيى السنوار يفهمان بعضهما البعض".

وتأتي تصريحات عباس في ظل تصاعد التوتر السياسي بين نتنياهو والأحزاب العربية، على خلفية مواقف رئيس الحكومة من مشاركتها في المشهد البرلماني، ودعوته إلى تشكيل حكومة وحدة، معتبرًا أنه لا فرق بين القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة.