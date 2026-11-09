"بعد تكليف أيزنكوت لم يبقى لنتنياهو الا خيار الحرب"

تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تطورات متسارعة في ظل تكليف الرئيس الإسرائيلي لجادي أيزنكوت بمهمه تشكيل الحكومة المقبلة، وسط انقسامات حادة حول شكل الائتلاف القادم، والجدل الدائر حول آفاق التسوية السياسية، والتعامل مع التهديدات الأمنية الإقليمية، فضلاً عن تداعيات هذا التكليف على مستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه من أحزاب اليمين.

وفي قراءة تحليلية لهذا المشهد، استضافت القناة في استوديوهاتها الأستاذ يريف أوبنهايمر، رئيس حركة "السلام الآن" سابقاً، وعبر تقنية الفيديو من أشقيلون الأستاذ كوبي لفي، المستشار السابق في وزارة الأمن الإسرائيلية.

خيارات تشكيل الحكومة ومعضلة الائتلاف

أوضح يريف أوبنهايمر أن التكليف الممنوح لأيزنكوت يطرح خيارين رئيسيين أمام معسكر التغيير: الأول يتمثل في تشكيل حكومة برئاسة أيزنكوت مدعومة من الأحزاب العربية وبمشاركة القائمة العربية الموحدة، بينما يتمثل الخيار الثاني في حكومة برئاسة أفيغدور ليبرمان مدعومة من الأحزاب اليهودية المتشددة (الحريديم) مع غطاء خارجي من الأحزاب العربية. وأشار أوبنهايمر إلى أن التنافس الحقيقي يدور بين أيزنكوت وليبرمان، محذراً من أن استغراق هذه المعارضة السياسية وقتاً طويلاً قد يصب في النهاية لمصلحة بنيامين نتنياهو ويجر البلاد نحو انتخابات مبكرة جديدة.

من جانبه، رأى كوبي ليفي أن المشكلة الأبرز تكمن في محاولات نتنياهو تفكيك معسكره السابق عبر طرح فكرة "حكومة وحدة وطنية" بغرض كسب الوقت، وعدم إفساح المجال أمام أيزنكوت لتشكيل حكومة ناجحة، مشيراً إلى أن مصلحة نتنياهو الأساسية ترتبط بالذهاب نحو انتخابات جديدة قد تعيد ترتيب أوراق اليمين. وأكد لفي أن أي حكومة اقلية مقبلة ستواجه صعوبات بالغة في اتخاذ قرارات أمنية وعسكرية حساسة في ظل تعقيدات الجبهات الإقليمية.

الب ابعاد الأمنية والسياسية ومستقبل الحرب

تطرق النقاش بعمق إلى التداعيات الأمنية للحكومة المحتملة؛ حيث استبعد كوبي ليفي إمكانية لجوء نتنياهو إلى شن حرب جديدة على إيران أو الدول المجاورة كأداة للتشويش السياسي، مؤكداً أن الوضع الأمني معقد جداً وأن أي حكومة هشة أو اقلية لن تملك القدرة على إدارة معارك عسكرية واسعة بحرية تامة دون إجماع وطني.

في المقابل، شدد يريف أوبنهايمر على أن شخصيات بارزة مثل جادي أيزنكوت، ونفتالي بينت، وأفيغدور ليبرمان يتمتعون بخلفيات عسكرية وأمنية قوية، لافتاً إلى أن الأجندة القادمة لا تقتصر فقط على إزاحة نتنياهو، بل تتعداها إلى تغيير السياسات الداخلية والخارجية الإسرائيلية، وإعادة بناء العلاقات الدولية، والتعامل الجاد مع المبادرات السياسية الإقليمية والتسويات المطروحة لملف غزة بدعم من الإدارة الأمريكية.

وفي تعقيب مضاد، اعتبر كوبي ليفي أن تجاهل الخطر الاستراتيجي الإيراني ومشروعها التسلحي، فضلاً عن غياب الحسم الكامل ضد الحركات المسلحة، يمثل ثغرة جوهرية في طرح معسكر التغيير، مشدداً على أن الأولوية المطلقة للمواطن الإسرائيلي تظل مرتبطة بقوة الردع والأمن القومي قبل أي اعتبارات دبلوماسية خارجية.