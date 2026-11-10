ألقى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) كلمة فور أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية. وتحدث في خطابه بلهجة حادة، متطرقًا إلى أعضاء الكنيست العرب والحريديم، ودعا مجددًا إلى الوحدة. وسادت حالة من الفوضى عندما قاطعه عدد من أعضاء الكنيست.

استهلّ رئيس الحكومة الإسرائيلي حديثه بالتطرق إلى الوضع مع إيران: "افتُتحت الدورة السادسة والعشرون للكنيست في ظل تهديدات خطيرة لدولة إسرائيل. وعلى الرغم من الضربات التي وجّهناها إلى إيران، فإنها لا تتخلى عن خطتها لتدمير إسرائيل. وبعد أن أبعدنا التهديد المباشر لبرنامجها النووي، تعمل إيران على استئنافه. والطريق إلى إزالة هذا التهديد الوجودي نهائيًا هو إسقاط نظام آيات الله... لقد حققنا إنجازات عظيمة وغيّرنا وجه الشرق الأوسط".

"لكن"، أضاف رئيس الحكومة الإسرائيلي "وهناك لكن، سنواجه قريبًا ضغوطًا دولية للقبول بإيران نووية وباستمرار نظام الرعب الذي يسعى إلى تدميرنا. وسنتعرض أيضًا لضغوط للتراجع عن إنجازاتنا الهائلة في قطاع غزة ولبنان ويهودا والسامرة، حيث سيحاولون فرض إقامة دولة فلسطينية علينا برعاية إيران". ثم دعا مرة أخرى إلى الوحدة: "يجب أن نضع كل اعتبار آخر جانبًا، وأن نشكّل حكومة وحدة وطنية"، أضاف وسط التصفيق. "بهذه الطريقة فقط يمكننا التغلب على هذه التحديات الهائلة".

أشار إلى الأحزاب العربية، التي لا تزال لا تصف حماس بأنها منظمة إرهابية، قائلًا: «هنا في الكنيست يتحدثون بجدية عن تشكيل حكومة ضيقة تضم في صفوفها داعمين للإرهاب وكارهين للإرهاب، أو تكون معتمدة عليهم. أنا لا أتحدث عن العرب»، أوضح. «أنا أتحدث عن أشخاص تقوم أيديولوجيتهم على كراهية إسرائيل والقضاء على الدولة اليهودية. أشخاص يقولون إن حماس ليست منظمة إرهابية أصلًا، بل هي منظمة خيرية... هذه أقوال أدلى بها أعضاء كنيست من المفترض أن يكونوا جزءًا من الحكومة الضيقة». وأضاف: «لذلك، أسأل الذين يفكرون في تشكيل حكومة كهذه: ما برأيكم الهدف الحقيقي لهذه الكتل؟». وردًا على ذلك، غادر عضو الكنيست يائير غولان القاعة.

وتابع نتنياهو: "هناك من في هذا المجلس يعتقدون، لسبب ما، أن ثمة فرقًا كبيرًا بين القائمة العربية الموحدة ’المعتدلة" المزعومة والقائمة المشتركة "المتطرفة". الفرق الوحيد هو أنهم يختلفون حول أي دولة ستقوم هنا على أنقاض الدولة اليهودية: هل هي دولة إسلامية على غرار جماعة الإخوان المسلمين، مثل حماس في غزة، أم دولة فلسطينية قومية على غرار فتح؟ هذا هو كل الفرق. لكنهم يتفقون على أمر واحد: ليس لإسرائيل، بوصفها دولة يهودية، حق في الوجود!".

قاطع عضو الكنيست نفتالي بينيت رئيس الوزراء في هذه المرحلة قائلاً: "ماذا عن التحقيق في السابع من أكتوبر؟"، وقاطعه مجددًا عندما واصل نتنياهو خطابه:"ماذا عن المستشارين القطريين؟ لماذا لا تعلن قطر دولة إرهابية؟". وصرخ عضو الكنيست باردوغو: "أخرجوه"، فيما صرخ الوزير بن غفير: "اذهب مع منصور عباس، يا عديم الفائدة".

وتابع نتنياهو متوجّهًا إلى الحريديم: "سيعدونكم بالجبال والتلال، لكن بعد دقيقة من تشكيل حكومة مع اليسار ستتبخّر كل الوعود. أقول لإخواننا الحريديم: لا يجوز أن تقوم حكومة ضيقة أيضًا. لأنني أعرف ما هو على المحك، ليس فقط التحدي الأمني الهائل، بل أيضًا التحدي الداخلي الكبير المتمثل في الحفاظ على الهوية اليهودية لدولة إسرائيل. نحن، الكتلة المؤمنة، حافظنا وسنواصل الحفاظ على مقدسات إسرائيل، وأنتم تعرفون جيدًا من سيكون شركاءكم في حكومة ضيقة وما هو موقفهم من مقدسات إسرائيل. مهمتنا المشتركة هي استكمال تنظيم وضع دارسي التوراة وإقرار قانون التجنيد بتوافق واسع، بالتعاون مع قيادتكم الروحية".

لاحقًا، قاطع عضو الكنيست غلعاد كريف الخطاب أيضًا، وصاح: "نتنياهو محرّض، كم من المال تلقيت من قطر؟ لن تكون هناك أي وحدة معك!".

قال رئيس حزب "يشار!"، غادي آيزنكوت، في ردّه: "جلست واستمعت إلى الخطاب العبثي والمثير للانقسام والمليء بالكراهية والمخزي لرئيس الحكومة المنتهية ولايته، الذي أساء استغلال مناسبة رسمية لأداء اليمين في الكنيست الـ26. وقد ازددت اقتناعًا بأنه غير مؤهل للاستمرار في منصبه دقيقة إضافية واحدة. علينا التحرك على وجه السرعة لتشكيل حكومة طوارئ وطنية. إن استمرار حكمه يثير الانقسام في إسرائيل ويعرّض أمنها للخطر".

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في وقت سابق، انتهى حفل أداء اليمين للكنيست السادسة والعشرين. وخلال المراسم، أعلن أمين عام الكنيست، دان مرزوق: "فخامة الرئيس"، فوقف الحضور على أقدامهم، وعُزفت ثلاث نفخات بالبوق. بعد ذلك، افتتح رئيس الدولة الجلسة بثلاث طرقات بالمطرقة وألقى كلمة. ثم أدى رئيس الكنيست أمير أوحانا اليمين وتسلم من هرتسوغ إدارة الجلسة. ودعا هرتسوغ في خطابه قائلاً: "على هذه الكنيست أن تكمل ولايتها في مواجهة مهام كثيرة. لقد اختاركم ما يقرب من ثمانين في المئة من الشعب، وعليكم أن تفعلوا كل شيء لتجنب إجراء انتخابات جديدة".