حذّر مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي من أن الجرائم ذات الدوافع القومية في الضفة الغربية تستنزف القوات المقاتلة وتصرفها عن مهام إحباط الأنشطة المسلحة، وفق ما نشره المراسل العسكري في القناة العبرية يوسي يهوشاع.

قال المسؤول الكبير: «لا يمكن أن يقضي قائد الكتيبة 202 في لواء المظليين 80 في المئة من وقته في التعامل مع الجرائم القومية بدلًا من الإرهاب. الوحدات، سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياط، لا تريد القدوم إلى يهودا والسامرة. إنهم يريدون ملاحقة الإرهابيين، لا ملاحقة اليهود».

يشعر الجيش الإسرائيلي بالقلق من اضطرار كتائب الخدمة النظامية التابعة للواءَي المظليين والناحال، وكذلك قوات الاحتياط التي تترك أعمالها، إلى الانشغال بالاحتكاك مع المستوطنين بدلًا من مكافحة الأنشطة المسلحة. وتتعالى دعوات لإنشاء قوة مهام كبيرة تتمتع بصلاحيات شرطية، وإعادة العمل بالأوامر الإدارية لجهاز الشاباك.

يأتي هذا التحذير الاستثنائي على خلفية موجة من جرائم الكراهية القومية التي وقعت خلال الليل في قرى فلسطينية بمنطقتي رام الله وجنوب جبل الخليل، بينها دير السودان، والمالِك، ودير أبو مشعل، والتواني.

خلال الاعتداءات ، أُضرمت النيران في مركبات وممتلكات فلسطينية، وكُتبت شعارات على الجدران، منها «انتقام»، و«بالدم والنار سقطت يهودا، وبالدم والنار ستنهض يهودا»، و«تحيات من تفيلين، لا تلعبوا بالنار». وحتى الآن لم يُعتقل أي مشتبه بهم، لكن الشرطة فتحت تحقيقًا، ويستعد محققو منطقة الضفة الغربية ووحدة الأدلة الجنائية لدخول المواقع تحت حماية قوات الجيش الإسرائيلي، لجمع الأدلة وأخذ إفادات الشهود.

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أدان الجيش الإسرائيلي الأحداث، وقال إن أعمال الشغب من هذا النوع «تضر بالنظام العام، وتشتت الانتباه، وتقوّض الاستقرار، وتضر أيضًا بالأنشطة العملياتية والإحباطية لقوات الجيش الإسرائيلي».

وقعت أحداث الليلة بعد يوم من مهاجمة ملثمين سيارة شرطة يوم الجمعة في جنوب جبل الخليل، حيث أقاموا حاجزًا من الحجارة ورشقوها بالحجارة. وانتهى الحادث بإطلاق شرطي شعر بأن حياته في خطر النار في الهواء، واعتقال أحد المشتبه بهم.

في الوقت نفسه، وصف رئيس حزب «يشار»، عضو الكنيست غادي آيزنكوت، أحداث الليل بأنها «إرهاب يهودي بكل معنى الكلمة»، واتهم الوزيرين بن غفير وسموتريتش بأن تحركاتهما «أوصلت الميدان إلى شفا فوضى لا تتم معالجتها».