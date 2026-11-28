قررت محكمة الصلح في بيتح تكفا تمديد اعتقال المشتبه به بدهس خمسة أشخاص في ثلاث ساحات مختلفة بمدينة كفر قاسم، حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك في إطار التحقيق بشبهات تتعلق بمحاولة التسبب بالوفاة، مع فحص احتمال أن تكون الأفعال قد ارتُكبت بدوافع عنصرية.

وقرر القاضي رافي أرنيا إلغاء أمر حظر النشر المفروض على تفاصيل التحقيق، مع الإبقاء على حظر نشر اسم المشتبه به وصورته وأي معلومات من شأنها الكشف عن هويته.

وبحسب قرار المحكمة، وقعت الحوادث في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عندما صدم المشتبه به خمسة أشخاص في ثلاث ساحات منفصلة داخل كفر قاسم، من دون وجود صلة بين الضحايا. ولا تزال إحدى المصابات تتلقى العلاج في المستشفى، إثر إصابتها بكسور في الجزء السفلي من جسدها.

وتشمل المخالفات المنسوبة إلى المشتبه به محاولة التسبب بالوفاة، وترك مصابين في موقع الحادث مع العلم بذلك، والاعتداء والتسبب بإصابات خطيرة، إضافة إلى تعريض حياة أشخاص للخطر في مسار حركة المرور.

التحقيق يفحص خلفية الحوادث ودوافعها

وخلال جلسة تمديد الاعتقال، طلبت الشرطة تمديد احتجازه عشرة أيام إضافية، مشيرة إلى أن التحقيق وصل إلى مراحل متقدمة ويجري بمرافقة النيابة العامة في المنطقة الوسطى. وقال ممثل الشرطة إن المحققين لا يزالون بحاجة إلى تنفيذ عشر خطوات تحقيقية، اثنتان منها قد تتعرضان للتشويش.

وأضاف أن ملابسات الحوادث باتت واضحة، لكن خلفية الأفعال والدوافع لا تزال قيد الفحص، بما في ذلك تحليل مواد حاسوبية ومحتويات هاتف المشتبه به. كما أشارت مواد التحقيق إلى شبهات أولية بأنه سبق أن زار كفر قاسم قبل وقوع الحوادث.

وحذر ممثل الشرطة من خطورة الإفراج عن المشتبه به في هذه المرحلة، مشيراً إلى وجود شهود لم يتم استجوابهم بعد، وأدلة لم تُعرض عليه، واحتمال عرقلة مجريات التحقيق.

في المقابل، دفع محامي الدفاع بأن المعطيات الأساسية كانت معروفة للشرطة منذ يوم وقوع الحوادث، وأن معظم إجراءات التحقيق المتبقية ذات طابع تقني ولا يمكن التشويش عليها، معتبراً أن تمديد الاعتقال للفترة التي طلبتها الشرطة غير مبرر.

وبعد مراجعة مواد التحقيق، خلص القاضي إلى وجود أدلة تربط المشتبه به بصورة ملموسة بالمخالفات المنسوبة إليه، لكنه اعتبر أن طلب تمديد الاعتقال عشرة أيام إضافية يتجاوز ما تقتضيه ظروف القضية، نظراً إلى محدودية الإجراءات التي يمكن عرقلتها. وقرر تمديد اعتقاله حتى الثلاثاء، مع التشديد على ضرورة السعي إلى تقديم تصريح مدعٍ عام بحلول ذلك الموعد.

المشتبه به أُخرج من قاعة المحكمة

وشهدت الجلسة إخراج المشتبه به من قاعة المحكمة، بعدما أطلق صرخات حالت دون استمرار المناقشات. وتطرق القاضي في قراره إلى المستندات الطبية المتعلقة بوضعه النفسي، مشيراً إلى أنه لاحظ بنفسه سلوكاً بدا غير عقلاني، تخللته صرخات متكررة من دون ترابط واضح.

وفي سياق منفصل، ناقشت المحكمة طلب صحيفة «هآرتس» رفع أمر حظر النشر عن تفاصيل القضية. وأعلنت الشرطة والدفاع عدم معارضتهما نشر تفاصيل التحقيق، مع المطالبة بالإبقاء على حظر كشف هوية المشتبه به، في ظل وضعه النفسي والمخاوف من تعرض أفراد عائلته للأذى بسبب حساسية القضية والدافع المنسوب إليه.

وقبل القاضي الطلب جزئياً، وألغى حظر النشر عن تفاصيل التحقيق، لكنه أبقى على منع نشر اسم المشتبه به وصورته وسائر التفاصيل التي تكشف هويته، كما أرجأ نشر المعلومة المتعلقة بمنطقة سكنه حتى الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني، الساعة الثانية ظهراً.