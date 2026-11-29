شددت حركة حماس الفلسطينية، من إجراءاتها الأمنية لحماية رئيس مكتبها السياسي خليل الحية، وقياداتها في الخارج خاصة ممن هم من سكان قطاع غزة ويشاركون في مفاوضات وقف إطلاق النار بشكل فاعل خشيةً من عمليات اغتيال إسرائيلية تطالهم في إحدى العواصم التي يتنقلون بينها.

مصادر فلسطينية مطلعة قالت لـ i24news: إنه تم تعزيز أفراد الأمن حول الحية وشخصيات أخرى مثل باسم نعيم وغازي حمد وغيرهم، كما تم فرض إجراءات أمنية أخرى تتعلق بتحركاتهم ولقاءاتهم خارج أماكن إقامتهم ومكاتبهم، بينما تم تعزيز الإجراءات المتعلقة بما يسمح بدخوله لمنازلهم ومكاتبهم خشيةً من أي مواد مشبوهة قد تتسبب بأي حدث أمني.

المصادر بينت أن هذه الخطوة أتت بعد التهديدات المتكررة من إسرائيل ووزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باغتيال خليل الحية، وقيادات حماس داخل وخارج قطاع غزة.

المصادر أشارت إلى أن حماس أخذت تلك التهديدات أكثر جدية بعد محاولة إسرائيل، اغتيال من تبقى من أفراد أسرة خليل الحية، وتحديداً عزالدين الحية النجل الأخير من الذكور له، وبرفقته أفراد من أسرته، إلى جانب وجود زوجة وأطفال شقيقه عزام الذي قتل في غارة إسرائيلية قبل عدة أشهر، وأصيب بعضهم بجروح في الغارة التي وقع فجر الجمعة الماضي داخل شقة سكنية بحي الرمال وسط مدينة غزة.

المصادر أكدت أن نجل الحية لم يصاب في الهجوم، فيما أصيبت زوجته وزوجة شقيقته عزام، كما أصيب آخرون من الأطفال والنساء في الغارة.

وأبناء الحية جميعهم الذين قتلوا خلال الحرب وقبلها كانوا نشطاء ميدانيين في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ومنهم اثنين قتلوا خلال هذه الحرب، واثنين آخرين في حروب سابقة. بينما لا يزال الخامس الذي تعرض للعملية الأخيرة مصابا إثر غارة سابقة استهدفته عام 2025.

وترأس الحية، حركة حماس قبل أشهر قليلة، بعد انتخابات ومنافسة شديدة مع رئيس المكتب السياسي الأسبق خالد مشعل والذي يتولى حاليا رئاسة المكتب السياسي بالخارج.

وحاولت إسرائيل، اغتيال الحية وقيادات الوفد المفاوض من حماس في شهر سبتمبر من عام 2025 في غارة استهدفتهم خلال اجتماع لهم في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتوقع أن يصل الحية، خلال الأسبوع الحالي، على رأس وفد من حركته إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء لقاءات مع فصائل فلسطينية ومسؤولين مصريين بشأن وقف إطلاق النار بغزة واستكمال الحوار الوطني الفلسطيني.