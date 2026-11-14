مفاوضات مضيق هرمز تنتقل إلى الخليج؟ ترامب يميل لترك الملف لدول المنطقة

تتزايد الضبابية بشأن الخطوة المقبلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، في ظل رسائل متناقضة بشأن استئناف العمليات العسكرية، واتصالات أجراها مع قادة إقليميين دعوه إلى تجنب العودة إلى حرب واسعة، مقابل استمرار الضغوط الإسرائيلية على واشنطن لشن هجمات جديدة ضد طهران.

وبحسب تقرير لوكالة «أسوشيتد برس»، يدرس ترامب ترك ملف المفاوضات مع إيران بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز لدول الخليج، بعدما بات يعتقد أن شحنات النفط عبر المضيق اقتربت من مستويات ما قبل الحرب، وأنه أصبح أكثر ثقة بإمكانية إعلان تحقيق الأهداف العسكرية الأمريكية.

وفي تقرير منفصل، نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر مطلعة أن ترامب أبلغ مستشاريه خلال الأيام الماضية بأنه قد يمتنع عن مهاجمة إيران، ما لم تحدث استفزازات جديدة من جانب طهران أو الحوثيين في اليمن. وأوضحت المصادر أن الرئيس الأمريكي أبدى تفهماً لمخاوف حلفائه في المنطقة، الذين طلبوا منه عدم العودة إلى مواجهة عسكرية شاملة.

محمد بن سلمان وأردوغان يحثان ترامب على تجنب الحرب

ووفق «رويترز»، أجرى ترامب خلال الأسبوعين الماضيين اتصالات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للاستماع إلى موقفيهما بشأن استئناف الضربات على إيران.

وحثّ الزعيمان الرئيس الأمريكي على عدم تجديد الهجمات، بحسب مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على المحادثات، من دون أن يقدم ترامب تعهداً بالاستجابة لمطالبهما.

وكان ترامب قد أبلغ محمد بن سلمان، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، بأنه يعتزم مهاجمة إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، إلا أن ولي العهد السعودي حاول ثنيه عن ذلك، معتبراً أن العقوبات الاقتصادية بدأت تحقق نتائجها.

وبحسب الرئاسة التركية، أجرى ترامب وأردوغان ثلاثة اتصالات منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول.

المنشآت النووية الإيرانية ضمن الخيارات العسكرية

ورغم المؤشرات على تفضيل ترامب تجنب التصعيد، لا تزال الخيارات العسكرية مطروحة داخل الإدارة الأمريكية. ونقلت «رويترز» عن أحد المصادر المطلعة أن الرئيس قد يختار استهداف المنشآت النووية الإيرانية الموجودة تحت الأرض.

وكانت الولايات المتحدة قد هاجمت هذه المنشآت سابقاً، لكن وكالات الاستخبارات الأمريكية قدّرت، وفق مصدرين أمريكيين، أن تجديد الضربات لن يؤدي إلى تغيير جوهري في مطالب طهران خلال المفاوضات.

كما تلقى ترامب إحاطة بشأن مخزونات الأسلحة الأمريكية، التي وصفها بعض المسؤولين بأنها تراجعت إلى مستويات مثيرة للقلق. وفي المقابل، أكد ثلاثة مصادر أخرى أن الجيش الأمريكي مستعد للتصعيد إذا اقتضت الحاجة.

وفي إطار التحركات العسكرية، من المتوقع وصول حاملة طائرات أمريكية ثالثة إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، لتحل محل إحدى حاملتي الطائرات الموجودتين حالياً في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن حاملات الطائرات الثلاث ستبقى في المنطقة إذا استدعت التطورات ذلك.

في المقابل، يواصل مسؤولون إسرائيليون الضغط على الإدارة الأمريكية في واشنطن لفتح جولة عسكرية جديدة ضد إيران، وفق ما أوردته «رويترز».

مضيق هرمز لا يزال بعيداً عن الاستقرار

وعلى الرغم من التقديرات الأمريكية بشأن اقتراب حركة شحنات النفط عبر مضيق هرمز من مستويات ما قبل الحرب، فإن الوضع الميداني لا يعكس عودة كاملة إلى الاستقرار.

ووفق بيانات الأمم المتحدة، سجل أكتوبر/تشرين الأول أكبر عدد من الحوادث التي استهدفت السفن التجارية في المضيق منذ فبراير/شباط، فيما لا يزال العبور عبره محفوفاً بالمخاطر.

وتعلن إيران، عبر الحرس الثوري، بصورة شبه يومية عن استهداف ناقلات نفط إضافية، وتنشر تسجيلات تظهر اشتعال النيران في سفن وسط البحر، ما يضيف مزيداً من التعقيد إلى المفاوضات المتعلقة بحرية الملاحة.

ترامب يلتقي بوتين وشي.. والملف الإيراني على جدول البحث

وفي سياق التحركات الدبلوماسية، أكد البيت الأبيض أن ترامب سيلتقي الخميس المقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، في مدينة شنتشن الصينية.

وبحسب البيت الأبيض، سيناقش القادة الثلاثة، من بين ملفات أخرى، سبل الحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم.

وأشار مسؤول أمريكي رفيع إلى أن ترامب يعتزم طرح الملف الإيراني خلال اللقاء، بينما لا يُتوقع أن تكون الحرب في أوكرانيا ضمن جدول المحادثات، نظراً إلى أن المفاوضات بين كييف وموسكو تجري عبر قناة منفصلة.

ومن المقرر أن يعقد ترامب لقاءً ثنائياً مع شي جين بينغ، من دون ترتيب اجتماع مماثل مع بوتين.

تصريحات متناقضة تربك المفاوضات مع إيران

وبدأت مواقف ترامب المتباينة مطلع الأسبوع، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء القطري، إذ قال إن احتمال شن ضربات واسعة ضد إيران أصبح ضعيفاً، مضيفاً أن الحرب «انتهت فعلياً» من الناحية العسكرية.

وبحسب دبلوماسيين في الشرق الأوسط، بدا بعد الاجتماع أن الوساطة القطرية تتقدم في الاتجاه الصحيح، قبل أن تتغير الصورة الخميس، عندما أعلن ترامب عبر منصته الاجتماعية أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران.

كما طلب من نائبه جاي دي فانس، الذي قاد جولات المفاوضات السابقة مع الإيرانيين، توجيه اهتمامه بالكامل إلى التطورات الداخلية في الولايات المتحدة.

وجاء موقف ترامب بعد يوم واحد من تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن فانس درس إمكانية عقد لقاء مباشر مع مسؤولين إيرانيين. ونقل أحد المصادر أن الرئيس الأمريكي يعتقد أن الإيرانيين لا يتفاوضون بحسن نية.

وأفاد دبلوماسيان في الشرق الأوسط بأن التصريحات المتضاربة أدخلت مسار المفاوضات في حالة من الضبابية. وتساءل أحدهما عن سبب إبعاد فانس عن المحادثات، فيما قال الآخر إن العملية التفاوضية دخلت مرحلة انتظار إلى حين اتضاح نوايا البيت الأبيض، مشيراً إلى أن الوسطاء الإيرانيين أنفسهم لا يعرفون ما إذا كان ترامب قد قرر التخلي عن المسار الدبلوماسي.

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران شديدة إلى درجة لا تستدعي، وفق تقديره، اللجوء إلى عمل عسكري.