علق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الليلة (بين السبت والأحد) على الهجمات الأخيرة في الضفة الغربية وقال إن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل اتخاذ خطوات إضافية لمنع هجمات الفلسطينيين من قبل المستوطنين في الضفة الغربية. أقواله جاءت بعد نشر توثيقات يظهر فيها أشخاص يهاجمون هايدي ليفين، مصورة أمريكية لصحيفة "واشنطن بوست".

"نحن قلقون جدًا من هذه الصور ومما نراه"، قال روبيو للصحفيين، "طلبنا من الإسرائيليين، وما زلنا نطلب منهم، التعامل بحزم مع هذه الأمور". وأضاف روبيو أن وزارة الخارجية الأمريكية تحققت من ملابسات الحادث، وأنه يتوقع الحصول على تحديث من السفارة الأمريكية في القدس.

كما علّق سفير الولايات المتحدة في إسرائيل مايك هاكابي على الهجمات وكتب: "هوية المهاجمين قيد التحقيق حالياً، ولكن يجب على من هاجم مراسلة غير مسلحة أن يقضي سنوات طويلة في السجن. لقد طالبنا بإجراء تحقيق كامل، واعتقالات وتقديم كل من شارك في هذا الحدث للمحاكمة وفق أقصى درجات القانون. الاعتداء على مصورة هو عمل إرهابي حقير نفذه جبناء ملثمون. إنه فعل مخزٍ من العنف العبثي".

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رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ تحدث مع المصورة هايدي ليفين التي تعرضت لهجوم في بنيامين وقال لها: "أنا أعبر عن أسفي العميق وأعتذر عما مررتِ به. سلوك هؤلاء الجناة الدنيء لا يمثل مواطني وقيم دولة إسرائيل."

وأضاف الرئيس: "يجب على جميع أجهزة الحكومة والأمن وإنفاذ القانون العمل بكل الوسائل المتاحة لهم من أجل التحقيق بشكل معمق، والوصول إلى الخارجين عن القانون وتطبيق القانون عليهم بالكامل".

كما ذُكر، ادعت مصورة الواشنطن بوست، هايدي ليفين، يوم الجمعة أنها تعرضت لهجوم وسرقة من قبل مستوطنين بالقرب من رام الله، بينما كانت ترتدي سترة واقية تشير إلى أنها صحفية، حتى تم نقلها إلى المستشفى.

ليفين روت أن مجموعة من المهاجمين ضربوها وطرحوها أرضًا: "هم ببساطة استمروا في ركلي مرارًا وتكرارًا، على ما يبدو حوالي 50 مرة"، قالت ليفين للصحفيين.