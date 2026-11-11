كشفت مصادر فلسطينية أن أنصار القيادي الفلسطيني محمد دحلان طالبوا الرئيس محمود عباس بمنحهم أربعة مقاعد في اللجنة المركزية لحركة فتح، و20 مقعدًا في مجلسها الثوري، خلال اتصالات جرت قبل الانتخابات الفلسطينية التي أُرجئت لاحقًا، واستمرت بعض المباحثات بعدها.

وبحسب المصادر، طُرحت هذه المطالب في سياق بحث إمكانية توحيد الصفوف وخوض الانتخابات بقوائم مشتركة، في إطار مساعٍ للتوصل إلى تفاهمات بين الأطراف المحسوبة على دحلان وقيادة حركة فتح.

عباس يرفض مطالب أنصار دحلان

ووفق المصادر ذاتها، رفض عباس المطالب التي قدمها ممثلو دحلان، ونُقل عنه قوله خلال أحد الاجتماعات مع مقربيه: "فليخض الانتخابات منفردًا، ولنرَ إن كان رجلًا... لم أسمع في حياتي عن التيار الإصلاحي الديمقراطي التابع لدحلان".

وتشير هذه التصريحات، بحسب الرواية التي نقلتها المصادر، إلى حجم الخلاف بين معسكر الرئيس الفلسطيني والقيادي المفصول من حركة فتح، في ظل استمرار التباينات بشأن تقاسم النفوذ والتمثيل داخل مؤسسات الحركة.

تأجيل الانتخابات ومخاوف من تحالفات محتملة

وفي سياق متصل، قالت المصادر إن السلطة الفلسطينية قررت تأجيل الانتخابات، بضغط من عدة دول عربية، خشية تنامي قوة حركة حماس وتحقيقها الفوز في الضفة الغربية.

كما أبدت أوساط في رام الله مخاوف من احتمال توحيد القوائم المحسوبة على دحلان مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلى جانب إمكانية قيام تعاون سياسي مع قائمة فتح المرتبطة بالقيادي مروان البرغوثي.

وتسلط هذه المعطيات الضوء على تعقيدات المشهد الداخلي لحركة فتح، والخلافات بشأن التحالفات الانتخابية وتوزيع المواقع القيادية، في ظل استمرار الانقسام بين التيارات المختلفة داخل الحركة.