حذر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره، من أن إسرائيل قد تتحول إلى دولة منبوذة على الساحة الدولية إذا واصلت اتباع سياساتها الحالية، معتبرا أنها تقف أمام مفترق طرق سيحدد مستقبل علاقاتها مع المجتمع الدولي.

وقال كوشنر، في مقابلة مع مجلة «نيويورك»، إن إسرائيل أمام خيارين: إما أن تستخلص العبر من مأساة السابع من أكتوبر، وتخرج منها أكثر أمنا واندماجا في العالم، أو أن تواصل المسار الحالي الذي قد يقودها إلى العزلة الدولية.

وأضاف أن إسرائيل تواجه مرحلة مفصلية، مشيرا إلى أن القرارات التي ستتخذها في الفترة المقبلة ستؤثر في مكانتها وعلاقاتها الدولية.

كوشنر: نتنياهو لم يعتقد أن واشنطن ستنجح في إنهاء الحرب

وفي سياق المقابلة، كشف كوشنر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن يعتقد أن الجهود الأميركية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة المختطفين ستنجح.

ونقل كوشنر عن نتنياهو قوله إنه لم يكن يتوقع نجاح هذه الجهود، مضيفا: «بيبي لم يعتقد أننا نستطيع فعل ذلك»، في إشارة إلى المساعي التي قادتها إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويضمن إعادة المختطفين.