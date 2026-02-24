أفادت اليوم (الثلاثاء) "فاينانشال تايمز" البريطاني أنه وفقًا لتقديرات في الاستخبارات الإسرائيلية، حتى مع وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى المنطقة خلال هذا الأسبوع، فإن لدى الولايات المتحدة قدرة عسكرية محدودة ستُمكنها من تنفيذ ضربات في إيران لفترة زمنية محدودة جدًا.

وفقاً للتقديرات، ستكون الولايات المتحدة قادرة على تنفيذ ضربات جوية مكثفة لمدة أربعة إلى خمسة أيام فقط، أو ضربات منخفضة الكثافة على مدار أسبوع، وذلك بحسب ما أفاد به مصدر استخباراتي إسرائيلي رسمي للصحيفة.

التقرير في صحيفة فاينانشال تايمز ينضم إلى تقرير نُشر الليلة على شبكة CBS الأمريكية، يفيد بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب "محبط من كلام مستشاريه حول القيود على عملية عسكرية محتملة في إيران".

كما جاء في تقرير قناة CBS أن ترامب أُبلغ بأنه من شبه المؤكد أن أي هجوم ضد إيران لن يكون "سريعاً وحاسماً"، وأن هجمات محدودة - وهو أمر نفاه الرئيس نفسه خلال الليل - ستؤدي إلى مواجهة أوسع نطاقاً، مواجهة قد تجر الولايات المتحدة إلى صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط.

وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة نقلت عشرة مقاتلات من طراز F-35 إلى جزيرة كريت، لتنضم إلى أكثر من 150 طائرة تم نقلها إلى أوروبا والشرق الأوسط منذ انتهاء الجولة الثانية من المحادثات مع إيران.

بالإضافة إلى التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية، أفاد مسؤولون لبنانيون رسميون لوكالة رويترز للأنباء أن إسرائيل نقلت رسالة إلى لبنان مفادها أنها ستهاجم البنى التحتية المدنية إذا تدخل حزب الله في أي حرب بين إيران والولايات المتحدة.