انتحلوا صفة مقاتلي حرس الحدود ونفذوا عملية سطو في كفر قاسم

نشر أول: حادثة غير اعتيادية في كفر قاسم - نفّذ عدد من المشتبه بهم، يُشتبه في أنهم كانوا يرتدون زيًا مشابهًا لزي أفراد حرس الحدود، عملية سطو مسلح وفرّوا من المكان.

وفقًا للشرطة، وصل المشتبه بهم إلى المكان، وأشهروا أسلحة في وجه شخص، وسرقوا منه مبلغًا نقديًا ولاذوا بالفرار. وبحسب مصادر في حرس الحدود، لم يكن المشتبه بهم يرتدون زيّ حرس الحدود، ويجري التحقق مما إذا كانوا يرتدون زيّ جهة أخرى.

تجري في هذه الأثناء عمليات تمشيط واسعة في المنطقة بمشاركة قوات الشرطة، بهدف تحديد مكان المشتبه بهم. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.